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Сбербанк России будет оказывать услуги инкассации ОАО "Мегафон Ритейл"
По результатам тендера по выбору поставщика услуг инкассации денежных средств, объявленного ОАО «Мегафон Ритейл», Сбербанк России признан победителем по офисам продаж в 388 городах РФ и утвержден в качестве поставщика этих услуг. Дальневосточный Сбербанк будет осуществлять инкассацию ОАО «Мегафон Ритейл» в 15 городах Приморского и Хабаровского края, Амурской, Сахалинской и Еврейской автономной области.
«Для отрасли «Телекоммуникации, медиа и технологии», к которой относится компания «Мегафон Ритейл», при инкассации денежной наличности характерен ряд жестких требований. В частности – максимальный территориальный охват инкассацией торговых объектов, имеющих широкую географию; частая периодичность и график инкассации, оперативное зачисление проинкассированной выручки на счет клиента и конкурентная цена. Сбербанк предлагает услуги, полностью отвечающие этим требованиям», – подчеркнула старший вице-президент Сбербанка России Светлана Сагайдак.
«В тендере на выбор поставщика услуг инкассации денежных средств участвовало более 20 претендентов. Ключевым критерием выбора партнера являлась стабильность и надежность компании, а также лидирующие позиций в рейтинге рынка по данному направлению, – комментирует Михаил Золотовицкий, директор компании «МегаФон Ритейл». – На данный момент в России работает более 2000 салонов связи, которые обеспечивают более 30% продаж «МегаФона».
ZRPRESS.ru, Владивосток.
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