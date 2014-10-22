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Малый бизнес просит страховки
Деньги малого и среднего бизнеса, направленные на зарплату, но зависшие в лопнувших банках, могут войти в систему страхования вкладов.
Закон «О страховании вкладов» дополняется новым пунктом, согласно которому его действие распространяется на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах отдельных юридических лиц и используемые для выплаты заработной платы работникам, пишут «Известия».
Под «отдельными юрлицами», согласно проекту, понимаются все компании малого и среднего бизнеса (МСБ), которые попадают под критерии закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», то есть имеют в штате не более 250 человек и выручку до 1 млрд рублей в год. Как указывается в пояснительной записке к проекту, необходимость включения субъектов МСБ в систему страхования вкладов связана с тем, что в последнее время увеличилось количество случаев отзыва Центробанком лицензий банков, в которых были открыты счета множества небольших фирм.
- Они, как правило, открывают расчетные счета в небольших коммерческих банках, - пояснил автор законопроекта депутат Госдумы Андрей КРУТОВ («Справедливая Россия»). - Это связано в первую очередь с невысокими тарифами на открытие и обслуживание банковского счета, установленными такими банками. Отсутствие цивилизованной системы страхования денежных средств, размещенных субъектами малого и среднего предпринимательства на расчетных счетах, вынуждает их переходить к «серым» схемам выплаты зарплаты. Они же не виноваты, что у банка отозвана лицензия.
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