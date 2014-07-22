"Синергия" получила эксклюзивное право продавать в России ром Ron Barcelo

ОАО «Синергия» (производитель и дистрибьютор крепкого алкоголя) подписало 5-летнее соглашение с доминиканской Barcelo Export Import S.R.L., в рамках которого российская компания получила эксклюзивное право продавать в России ром Ron Barcelo.

«Синергия» будет поставлять на российский рынок все категории рома - от суперпремиальной до среднеценовой, говорится в сообщении компании.

«Теперь помимо виски, текилы, джина, коньяка, бальзамов и ликеров наш портфель пополнился ромом, который хотя и является в определенной степени экзотическим напитком для России, тем не менее уже обладает сложившейся аудиторией потребителей, круг которой будет расширяться в дальнейшем», - сказал генеральный директор «Синергии Импорт» Михаил КАШИРИН.

«Категория рома в России за последние четыре года продемонстрировала двузначный рост, и мы намерены занять в ней передовые позиции», - сказал он.

ОАО «Синергия» является одним из ведущих производителей алкогольной продукции в России. Рыночная доля компании в России составляет 15%.

«Синергия» производит ликероводочные изделия на семи заводах, в том числе на ОАО «Уссурийский Бальзам» и ОАО «Хабаровский ЛВЗ». Главные водочные бренды группы - Beluga, Veda, «Мягков» и «Беленькая». «Синергия» является эксклюзивным дистрибьютором компании William Grant&Sons, представляя шотландские виски Glenfiddich, Grant’s, Clan McGregor, The Balvenie, джин Hendrick’s и ирландский виски Tullamore Dew. «Синергия» также поставляет на российский рынок продукцию французского коньячного дома Camus.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.