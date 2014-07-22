Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Синергия" получила эксклюзивное право продавать в России ром Ron Barcelo
ОАО «Синергия» (производитель и дистрибьютор крепкого алкоголя) подписало 5-летнее соглашение с доминиканской Barcelo Export Import S.R.L., в рамках которого российская компания получила эксклюзивное право продавать в России ром Ron Barcelo.
«Синергия» будет поставлять на российский рынок все категории рома - от суперпремиальной до среднеценовой, говорится в сообщении компании.
«Теперь помимо виски, текилы, джина, коньяка, бальзамов и ликеров наш портфель пополнился ромом, который хотя и является в определенной степени экзотическим напитком для России, тем не менее уже обладает сложившейся аудиторией потребителей, круг которой будет расширяться в дальнейшем», - сказал генеральный директор «Синергии Импорт» Михаил КАШИРИН.
«Категория рома в России за последние четыре года продемонстрировала двузначный рост, и мы намерены занять в ней передовые позиции», - сказал он.
ОАО «Синергия» является одним из ведущих производителей алкогольной продукции в России. Рыночная доля компании в России составляет 15%.
«Синергия» производит ликероводочные изделия на семи заводах, в том числе на ОАО «Уссурийский Бальзам» и ОАО «Хабаровский ЛВЗ». Главные водочные бренды группы - Beluga, Veda, «Мягков» и «Беленькая». «Синергия» является эксклюзивным дистрибьютором компании William Grant&Sons, представляя шотландские виски Glenfiddich, Grant’s, Clan McGregor, The Balvenie, джин Hendrick’s и ирландский виски Tullamore Dew. «Синергия» также поставляет на российский рынок продукцию французского коньячного дома Camus.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Российские олигархи ищут возможности откупиться от санкций
- Названы самые привлекательные работодатели России -2018
- Салоны красоты будут отказывать в обслуживании таким людям
- СДС-Уголь: в освоении ресурсов - комплексная безопасность и бережное природопользование
- Alliance Oil Company Ltd. своевременно произвел выплату держателям еврооблигаций
- Рискованное увлечение
- Ипотека уходит в интернет
- Пачки сигарет будут с цифровой маркировкой
- В 2018 году бизнес ждет новый вал проверок
- В России придумали новый неожиданный налог
Новости раздела
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Tele2 первой запустила симкомат с биометрической идентификацией
- Безлимитный интернет Tele2 заработал еще в 27 странах
- "Ростелеком" замахнулся на всемирный интернет
- Tele2 улучшает тарифную линейку "Мой Tele2"
- Tele2 получила две высшие награды Effie за "Другие правила"
- "Евросеть" и "Связной" станут единым целым
- Самые привлекательные работодатели России
- Российскому бизнесу дадут налоговые поблажки
- Российские олигархи ищут возможности откупиться от санкций
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы