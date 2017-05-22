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Для работодателей введут новый обязательный взнос
В целях борьбы с долгами по зарплате работодателей обяжут платить за каждого сотрудника еще один взнос. Проект внесен в Госдуму, сообщила деловая газета «Золотой Рог».
С начала года задолженность компаний перед работниками выросла на треть: с 2,7 до 3,6 млрд рублей, газета «Учет. Налоги. Право». Чтобы сотрудники при банкротстве могли получить деньги вне очереди, депутаты придумали новый платеж. Его размер - не менее 10 % МРОТ за каждого сотрудника в месяц. При сегодняшней минималке взнос составил бы от 750 рублей на одного сотрудника, а с 1 июля 2017 года - от 780 рублей.
Точный размер платежа компания согласует с работниками. Деньги надо будет вносить на специальный счет. Для этого потребуется отдельный договор с банком (ст. 860.7 ГК РФ). Перечислять деньги необходимо до тех пор, пока на счете не накопится 200 % фонда оплаты труда в расчете на месяц. После работодателя освободят от этой обязанности.
Как только на счет начнут поступать деньги, банк заблокирует их для использования. В случае банкротства компании деньги передадут конкурсному управляющему, чтобы рассчитаться с долгами по зарплате перед работниками.
В Минтруде «УНП» ответили, что законопроект еще не поступил на рассмотрение. В Роструде сообщили, что чиновники рассматривают разные пути сокращения долгов по зарплате. Новый взнос - один из них.
У Минтруда есть еще одна идея - разрешить трудинспекторам замораживать счет компании. После блокировки Роструд выставит инкассо, чтобы погасить долг по зарплате. Мы следим за судьбой обоих проектов.
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Если я правильно поняла, то нам сейчас платят хрен да маленько, а потом будут платить ещё на 10 % меньше? и в конечном итоге банкиры умыкнут и то последнее, что нам не доплачивает работодатель.