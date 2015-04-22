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Российский бизнес призывает власти выйти из ВТО
Представители российского бизнеса просят власти ввести ряд протекционистских мер для поддержки отечественных производителей, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия».
Письмо с соответствующими предложениями Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса (ICC Russia) уже направил в администрацию президента. В нем, в частности, предлагается изменение «таможенно-тарифного регулирования и лицензирования, в том числе и посредством пересмотра условий членства России в ВТО». По словам членов ICC Russia, речь идет о срочных тарифных действиях: договорная волокита с Всемирной торговой организацией целесообразна только постфактум. Наиболее активен в этом плане Союзлегпром — его представители выступают на ввод заградительных пошлин на ввоз одежды и обуви.
Резолюцию подготовили по результатам круглого стола, проведенного ICC Russia 3 апреля 2015 года. В нее включили пожелания представителей Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром), компании «Интерскол», Группы ГАЗ, «Русал», Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) и других. Как пояснил президент Союзлегпрома Андрей Разбродин, в первую очередь требуется пересмотр условий членства в ВТО в сторону увеличения пошлин на импорт, но пошлины можно повысить и не дожидаясь согласования.
— Речь идет не столько о том, чтобы официально переписывать условия членства, сколько просто о введении в одностороннем порядке пошлин на ряд импортных товаров, чтобы поддержать отечественную отрасль. Фактически по этому пути идут большинство членов ВТО. Основные страны — производители товаров легкой промышленности уже давно так поддерживают своих производителей. На то, чтобы добиться отмены высоких пошлин, у ВТО уходит несколько лет, и этого достаточно, чтобы укрепить позиции местных производителей. Надо, чтобы и мы пошли по этому пути, вместо того чтобы следовать всем предписаниям, которые, кроме нас, никто не соблюдает, — заявил Разбродин.
Он подчеркнул, что за подобные шаги в ВТО не предусмотрены никакие штрафы (пострадавшие страны, впрочем, могут выставить к России финансовые претензии, и вопрос об удовлетворении будут решать структуры ВТО). По мнению Разбродина, по отдельным товарам необходимо десятикратное увеличение пошлин.
— Со следующего года по большинству позиций легкой промышленности (кожаные изделия, обувь, трикотаж) пошлины снижены практически до нуля. Нередко пошлины составляют 1,5% и даже меньше. В то же время можно посмотреть на пример Китая, где пошлины на те же товары составляют 15%, несмотря на членство в ВТО. Думаю, можно ориентироваться именно на этот опыт. Важно понять, что ВТО — это не союз равных, а клуб по интересам, где все преследуют свою выгоду, — считает Разбродин.
Союзлегпром объединяет ряд крупных текстильных и обувных компаний: «БТК Групп», которая специализируется на униформе (в частности, для Минобороны), обувную компанию «Парижская коммуна», ГК «Линум», текстильное объединение «Монолит», «Московский шелк», «Красная заря», «Урюпинский трикотаж» и др.
Сергей Назаров, председатель совета директоров ЗАО «Интерскол» (производитель электроинструментов), сообщил, что в первую очередь необходимо увеличение ввозных таможенных пошлин на товары, которые производятся в России и относятся к списку приоритетной продукции. По его мнению, этот шаг не требует изменений условий членства в ВТО. Приводить примеры продукции, на которую нужно повысить пошлины, Назаров при этом не стал.
— Россия недавно вступила в ВТО, в августе 2012 года. В августе 2015 года у нас будет право официально пересмотреть условия членства, повысив пошлины. Но такой шаг необходимо обосновать, доказав, например, демпинг по тем или иным позициям, — отметил профессор НИУ ВШЭ Алексей Портанский. — Разговоры о пересмотре условий членства, введении дополнительных протекционистких мер идут с самого начала членства. Также требуют и вводить дополнительные пошлины на экспорт сырья, металлурги предлагали запретить вывоз лома. В отдельных отраслях такие меры действительно возможны, но всё надо тщательно проверить и рассчитать. Велик соблазн просто ввести новые пошлины для большинства категорий товаров — некоторые представители бизнеса как раз этого пытаются добиться, не проводя никаких расчетов, и такой непрофессиональный подход может скорее создать проблемы.
Член президиума бизнес-ассоциации «Опора» Кирилл Дмитриев высказался резко против срочного введения преференций для отечественного бизнеса.
— Сейчас и так большинство наших производителей имеет преимущества, в первую очередь за счет падения курса рубля. Да, некоторые отрасли, такие как легкая промышленность, понесли определенные потери из-за вступления в ВТО, но, с другой стороны, для наших компаний открылись зарубежные рынки, — говорит он. — Сейчас крайне неподходящее время вводить какие-то дополнительные пошлины, Россия и так несет потери из-за санкций. А такие протекционистские шаги не оставят без внимания со стороны стран-членов ВТО. Тем более что от них пострадают также страны, которые Россию поддерживали, например Китай, Бразилия. Стоит ли рисковать последними союзниками? В результате могут пострадать как компании, занимающиеся импортом, так и те, кто продает свою продукцию за рубеж, — из-за ответных мер, которые не заставят себя ждать.
Также в резолюции ICC Russia говорится о развитии системы стандартизации для защиты потребрынка от проникновения на него некачественных товаров.
— До сих пор не разработаны реальные методы контроля объективности информации о качестве товаров. Сейчас проверяется только соответствие нормам, а не реальное качество. Необходимо наладить взаимодействие между органами государственного контроля и добровольными объединениями, которые готовы взять на себя функции контроля за качеством продукции, обращаемой на рынке, — объясняет Сергей Назаров.
Еще одна инициатива — становление независимой от министерств системы органов территориально-отраслевого планирования, основой которой могла бы стать сеть региональных агентств во главе с Федеральным агентством по интерактивному планированию.
— Имеется в виду индикативное планирование, которое широко применяется в ряде западных стран, в частности в Японии. Основой его может стать создание единого федерального органа, аналога советского Госплана, который сможет сбалансировать межотраслевое развитие экономики. Обычным рыночным путем к этому балансу идти дольше, — отметил Назаров.
Как пояснил Разбродин, сейчас в отдельных отраслях, например производстве спецодежды, наблюдается жесткая конкуренция и перепроизводство.
— Учитывая всё производство, можно понимать, в каком состоянии находятся разные сегменты промышленности. После этого можно, например, повышать налоги для наиболее востребованных отраслей, стимулируя таким образом инвесторов развивать и другие, — рассуждает Разбродин. — Бизнес готов сам вести учет, но для этого необходима гарантия, что статистика будет в дальнейшем использоваться правительством.
Производитель спецодежды «БТК Групп» Таймураза Боллоева скептически отнесся к созданию нового планирующего ведомства.
— Системный подход к получению оперативных данных о состоянии предприятий, безусловно, является ключевым инструментом госполитики в любой отрасли, — говорит он. — В этой связи в Минпромторге РФ уже создана интерактивная карта отрасли, а также ведется сбор финансово-экономических показателей через отраслевые региональные министерства по предприятиям легкой промышленности во всех субъектах РФ на ежемесячной основе.
Более того, приказом № 798 от 13 апреля 2015 года Минпромторга РФ утвержден перечень организаций, оказывающих существенное влияние на отрасль промышленности и торговли, куда вошли 11 крупнейших предприятий легкой промышленности. Эти предприятия на еженедельной основе заполняют данные на сайте «проммонитор.рф» о движении денежных средств, персонале, финансовых вложениях и дебиторской задолженности, а также о структуре долговых обязательств, рассказали в пресс-службе компании. В текущей формулировке предложение ТПП о создании отдельной независимой от министерств системы органов территориально-отраслевого планирования во главе с Федеральным агентством по интерактивному планированию будет по существу дублировать работу курирующего легпром Министерства промышленности и торговли РФ.
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цены снижайте! отечественные производители, а то такое же г. . . (если не хуже) китайского, а ценники лупите как за мировые бренды. вам только дай высокие пошлины, вы тут же ценами задавите, а так хоть здоровая конкуренция. . .