Эксперты назвали города с самой дешевой арендой квартир

Специалисты интернет-ресурса «Мир квартир» подсчитали стоимость аренды однокомнатных квартир и студий в российских мегаполисах

Эксперты проанализировали рынок недвижимости почти 70 крупнейших российских городов, сравнивая стоимость аренды квартир площадью до 32 кв. м за последние полгода, сообщает «Российская газета».

Безоговорочным лидером рейтинга по самой низкой цене стал город Чебоксары. Аренда маленькой квартиры здесь обойдется в среднем в 5960 рублей в месяц.

В топ-5 российских городов с самой дешевой арендой вошли также Магнитогорск (6625 рублей в месяц), Новокузнецк (6645 рублей), Волжский (6672 рублей) и Курск (6772 рублей), добавляет «Федеральное агентство новостей».

Ранее сообщалось, что Владивосток вошел в число городов России, где посуточная аренда жилья оказалась дороже всего. Выше стоимость проживания в квартире на короткий срок - только в Москве и Санкт-Петербурге.