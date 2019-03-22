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Эксперты назвали города с самой дешевой арендой квартир
Специалисты интернет-ресурса «Мир квартир» подсчитали стоимость аренды однокомнатных квартир и студий в российских мегаполисах
Эксперты проанализировали рынок недвижимости почти 70 крупнейших российских городов, сравнивая стоимость аренды квартир площадью до 32 кв. м за последние полгода, сообщает «Российская газета».
Безоговорочным лидером рейтинга по самой низкой цене стал город Чебоксары. Аренда маленькой квартиры здесь обойдется в среднем в 5960 рублей в месяц.
В топ-5 российских городов с самой дешевой арендой вошли также Магнитогорск (6625 рублей в месяц), Новокузнецк (6645 рублей), Волжский (6672 рублей) и Курск (6772 рублей), добавляет «Федеральное агентство новостей».
Ранее сообщалось, что Владивосток вошел в число городов России, где посуточная аренда жилья оказалась дороже всего. Выше стоимость проживания в квартире на короткий срок - только в Москве и Санкт-Петербурге.
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