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Рост себестоимости квартир с введением эскроу-счетов ограничится 5%
22 Февраля 2019, 16:40 | В России
Увеличение себестоимости квартир составит в среднем до 5% после осуществления планов Минэкономразвития по применению эскроу-счетов в сфере долевого строительства. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман ГРЕФ в интервью телеканалу «НТВ».
«Мы считали потенциал роста цены, и мы видим, что в среднем увеличение себестоимости произойдет, как максимум, на 5%, из которых, как нам кажется, строители могли бы оптимизировать немножко свои издержки, - сказал он. - В целом рост себестоимости может ограничиться, как максимум, несколькими процентами».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Теги: строительство жилье квартиры
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