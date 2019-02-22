Рост себестоимости квартир с введением эскроу-счетов ограничится 5%

Увеличение себестоимости квартир составит в среднем до 5% после осуществления планов Минэкономразвития по применению эскроу-счетов в сфере долевого строительства. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман ГРЕФ в интервью телеканалу «НТВ».

«Мы считали потенциал роста цены, и мы видим, что в среднем увеличение себестоимости произойдет, как максимум, на 5%, из которых, как нам кажется, строители могли бы оптимизировать немножко свои издержки, - сказал он. - В целом рост себестоимости может ограничиться, как максимум, несколькими процентами».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.