Не всем дадут строить

Под критерии проектного финансирования с введением к 1 июля эскроу-счетов в долевом строительстве не попадут около 30% застройщиков, сообщил вице-премьер РФ Виталий МУТКО в интервью телеканалу «Россия 24» в рамках Российского инвестиционного форума.

С 1 июля 2019 года все российские застройщики, ранее привлекавшие средства дольщиков, перейдут на проектное финансирование жилищного строительства с использованием счетов эскроу. Часть проектов будет достраиваться по старым правилам в том случае, если они будут соответствовать определенным критериям, которые разрабатывает Минстрой. Основными критериями должны стать степень строительной готовности и объем привлеченных средств дольщиков.

«По нашим расчетам, где-то около 30 % застройщиков ни под какой критерий не подойдут, и мы не разрешим им дальше строить, потому что у них не будет готовности и совсем немного привлечено договоров долевого строительства. В такой сектор попадают около 20 млн квадратных метров, и пусть даже маленькая доля будет дольщиков, нам придется здесь принимать решения», - сказал Мутко.

По его словам, в отношении остальных случаев предусмотрят определение критериев, по которым застройщикам будет разрешено достроить жилье. Вице-премьер уточнил, что в их числе будут застройщики, у которых степень готовности, предварительно, будет не менее 30%, а также будет уже собран набор договоров долевого строительства. «То есть, у него уже на ходу этот проект, и тогда этот проект ему будет разрешено достроить, но под контролем контролирующих органов субъекта», - пояснил Мутко.

По словам Мутко, сейчас в стройке - 132 млн кв. метров, по расчетам, до 1 июля в строительстве останется 95 млн кв. метров, которые планируется плавно переводить на новую модель.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.