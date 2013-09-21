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Лоукостер с жесткими условиями приготовил для пассажиров "Аэрофлот"
Ожидается, что за счет снижения издержек цена билета уменьшится на 20-40% и будет ниже стоимости купе в поездах. За счет этого лоукостер станет конкурировать не только с российскими авиакомпаниями, но и с железной дорогой.
На рабочей встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевы генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев рассказал, о том, каким будет низкобюджетный перевозчик, создаваемый авиакомпанией.
Уже готов бизнес-план проекта, и если он устроит правительство страны, компания приступит к его реализации.
По словам гендиректора «Аэрофлота», это будет «жесткий продукт» с плотно посаженными креслами, как в электричке, которые не будут откидываться. «Там будет жестко с багажом, заказ билетов, как и везде, только через интернет», - сообщил Виталий Савельев.
«Мы делали опрос среди пассажиров железных дорог и наших пассажиров, и получается серьёзная такая компания, которая будет на себя оттягивать существенное количество пассажиропотока», - прогнозирует гендиректор «Аэрофлота».
Появление лоукостера запланировано на второе полугодие 2014 года. Название новой компании пока неизвестно, зато сформирована предварительная маршрутная сеть. Перевозчик будет летать из Москвы по направлениям, где сегодня наблюдается наибольший пассажиропоток, в частности, в Санкт-Петербург, Калининград, Сочи, Самару и Екатеринбург.
Эксперты к новой информации о дочерней компании «Аэрофлота» отнеслись скептически. Они уверены, что сделать сидения, как в электричках, не получится.
«Есть международные нормы авиационной безопасности, по которым сидения должны максимально предотвращать возможность травматизма. Да, в самолете могут быть облегченные сидения, они чуть тоньше, но такие же мягкие, и в плане комфорта ничем не уступают обычным», - поясняет редактор туристического сайта lowcosts.ru Евгений Зубрилин.
Даже если бы «Аэрофлот» инициировал разработку нового типа пассажирских кресел, это повлекло бы за собой значительные затраты со стороны авиакомпании, так как ни Boeing, ни Airbus ничего такого бесплатно делать не будут.
Да и вообще на пассажирах не сэкономишь. «Основные затраты авиакомпаний связаны с топливом, аэропортовыми сборами, НДС и стоимостью самолетов», - поясняет генеральный директор консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак. И эти проблемы, по его мнению, «Аэрофлоту» поможет решить государство, которое выделит средства на создание низкобюджетного перевозчика.
Другого способа заставить лоукостер полететь просто не существует – в России для них нет инфраструктуры. «У нас в большинстве городов в лучшем случае один аэропорт, и из-за отсутствия конкуренции у авиакомпаний нет возможностей для торга и снижения тарифов на услуги аэропорта», - поясняет менеджер по связям с общественностью поисковика дешевых авиабилетов aviasales.ru Янис Дзенис.
Огромные сложности испытывают перевозчики и с топливом. Как правило, в аэропорту работает один поставщик топлива, с которым также очень сложно договориться о льготной цене.
Хромает и правовая база: по существующим законам авиакомпании не имеют права продавать невозвратные билеты, обязаны кормить пассажиров на борту и перевозить их багаж. Правда, в этом направлении есть некоторые улучшения.
Минтранс уже внес в Госдуму законопроект, разрешающий не возвращать авиабилеты. Также ведомство подготовило проект приказа, приравнивающий горячую еду в самолетах к услугам повышенной комфортности. Есть и новые поправки в Воздушный кодекс, решающие проблему багажа. В случае их принятия пассажиры получат право выбора: приобретать более дешевый билет по тарифу, в который не входит перевозка багажа, или пользоваться привычным вариантом, когда багаж включен в стоимость билета.
Со всеми этими проблемами в свое время столкнулись бюджетные авиакомпании Авианова и Sky Express, прекратившие свое существование. «С одной стороны, там были ошибки менеджмента, с другой – давление рынка, с третьей – неоправданные ожидания инвесторов», - объясняет причины неудач перевозчиков Янис Дзенис.
У «Аэрофлота» сейчас ситуация принципиально иная: авиакомпанию поддерживают первые лица государства, и у авиакомпании есть все шансы для успешной реализации проекта, пишет Gudok.ru.
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