Эксперты: Вина, косметика и авто уже осенью подорожают на 10%

Эксперты считают, что существенный взлет цен на товары импортного производства произойдет в ближайшие месяцы

Главная причина увеличение стоимости импортных товаров - в ослаблении рубля по отношению к евро и доллару. Специалисты Центробанка отмечают, что с начала текущего года доллар уже вырос по отношению к рублю на 7,7%, а евро, если сравнивать его с национальной валютой, укрепил свои позиции на 6,2%. Лишь за последний летний месяц доллар подорожал на полрубля, а «европеец» - чуть ли не на полтора. Столь негативная для россиян динамика валютного курса в итоге просто обязательно приведет к подорожанию поступающих в нашу страну импортных товаров, считают независимые экономисты.



На винодельческую продукцию влияние изменения курса будет наиболее ощутимо. Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин отмечает, что акцизов с одной бутылки не так много, а вот таможенные пошлины и другие сборы напрямую зависят от изначальной цены продукции. «Для крепких напитков ситуация иная, более сглаженная. При этом больше всего подорожание касается дорогих сортов, так как рост цен в дешевом сегменте скорее повлияет на качество напитка, чем на цифру на ценнике», - убежден эксперт.



Несмотря на то, что ослабление рубля обязательно приведет к росту цен практически на все импортные товары, подорожает не все и далеко не сразу. На это может понадобиться несколько месяцев, так что обыватель в данном случае бунтовать по поводу резкого скачка цен скорее не станет. По иному обстоят дела с авторынком. Дело в том, что когда колебания курса валют были достаточно большими, многие компании привязывали цены на свою продукцию к доллару или евро. Так что цены в автомобильных салонов каждые несколько дней менялись достаточно серьезно. Другое дело, что сегодня существенных колебаний курсов нет, так что многие продавцы авто и вовсе ставят цены в рублях. В таком случае стоимость машины серьезно измениться не должна. Если не произойдет, конечно, ослабления рубля, чего, к слову опасаются многие. Так что с огромной долей вероятностью, цены на автомобили должны взметнуться достаточно существенно – никто ведь не станет «продавать машины себе в убыток».



Совсем неприятная ситуация может сложиться с косметикой и парфюмерией. Дело в том, что около 95-97% недорогой косметической продукции (такой, как мыло, крема и гели для душа) в Российской Федерации производят, используя импортное сырье. В таком случае ослабление курса национальной валюты непременно будет способствовать существенному увеличению стоимости всех товаров сегмента. При этом, если элитные духи подорожают не очень заметно, то цены на бюджетное мыло взлетят да небес. Произойти это может уже в сентябре, так как у импортеров имеется необходимость каждый сезон обновлять ассортимент не менее, чем на 20%. Тогда-то продукция и начнет закупаться по новым ценам - с учетом слабого рубля.



Эксперт из НИУ «Высшая школа экономики» Николай Кондрашов отмечает, что на данный момент особо неблагоприятно эффекта от проседания курса национальной валюты он не заметил. Эксперт утверждает, что цена импорта начинает меняться в ту или иную стороны уже через три-четыре месяца после четко зафиксированной тенденции движения курса национальной валюты: вверх или вниз. Таким образом, экономический эффект получается несколько отсроченным: из-за наличия запасов на складах фирм-импортеров.



Особенно ярко и динамично на колебание курса рубля реагируют именно непродовольственные товары. Экономисты объясняют это тем, что их доля в общем количестве продукции разных категорий весьма велика. При этом, если курс российской валюты снижается, то пропорционально увеличиваются цены на товары, ведь за аналогичную партию продукции импортер с российской стороны платит больше. А раз так, то на точно такую же сумму он поднимает и стоимость товара для покупателя. Это означает, что если, как утверждает Центробанк, с начала года курсы доллара и евро выросли на 7% и на 6% соответственно, то на столько же поднялись и цены на товары, которые ввезли в Российскую Федерацию из-за границы.



Эксперты отмечают, что время транспортировки и даже срок годности товара на процесс увеличения цены на продукцию значения особого не оказывают. дело в том, что продавцы всегда пытаются на таком повороте событий заработать. Например, если какие-нибудь консервы завезли в РФ месяц назад, то есть - еще при более высоком курсе национальной валюты, сегодня предприниматель все равно будет продавать их по новой цене - с учетом денежной инфляции.

Елена Казакова, Gudok.Ru.

