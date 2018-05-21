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Tele2 улучшает тарифную линейку "Мой Tele2"
Байкал и Дальний Восток – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, совершенствует линейку «Мой Tele2» и добавляет в тариф «Мой разговор» безлимитный трафик в социальных сетях и мессенджерах. Компания также предоставляет клиентам более выгодные условия в поездках по России: теперь на всех пакетных тарифах линейки «Мой Tele2» исходящие звонки на номера региона присутствия расходуются из пакета.
Теперь пользователи тарифа «Мой разговор» могут общаться в популярных соцсетях и мессенджерах, не расходуя основной трафик и не подключая дополнительные опции. Tele2 добавила в тариф бесплатный трафик в Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассниках», WhatsApp, Viber и «ТамТам», который сохраняется и в поездках по России, при этом абонентская плата не увеличилась. Таким образом, безлимитные соцсети и мессенджеры теперь доступны пользователям всех тарифов линейки «Мой Tele2».
Также на всех пакетных тарифах обновленной линейки «Мой Tele2» исходящие звонки на номера региона присутствия расходуются из пакета минут, включенного в тариф. Кроме того, клиентам доступны и другие выгодные условия в поездках по России. Пакет интернета, включенный в тарифный план, действует в путешествиях по стране, при этом пользование социальными сетями и мессенджерами его не расходуют. Все входящие звонки в поездках по России бесплатны.
Подробное описание тарифов доступно на сайте tele2.ru.
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