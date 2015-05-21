Стройке смягчат удар от падения

В рамках правительственного часа в Госдуме глава Минстроя Михаил МЕНЬ рассказал депутатам о том, что к середине мая 2015 года отрасль практически выбрала лимиты льготной ипотеки, а строительным компаниям вскоре может понадобиться госструктура-санатор на базе фонда РЖС и АИЖК.

Кроме того, министр неожиданно заявил о поддержке индивидуальных накопительных счетов для капремонтов жилых домов, объявив, что в будущем нормой Минстрой видит именно их, а не централизованные региональные фонды капремонта.

Лимит заявок на поддержку льготной ипотеки практически исчерпан: поданы заявки более чем на 500 млрд рублей, сообщил Михаил Мень. По его оценкам, «на рынке произошло заметное оживление». «Это изменило ситуацию и превысило все ожидания. Мы рассчитывали, что 20 млрд рублей вложенных дадут возможность дать ипотеку в объеме 400 млрд рублей, а сегодня уже банки заявились в Минфин на сумму порядка 550 млрд рублей»,- уточнил министр. Однако, судя по дальнейшим высказываниям чиновника, ипотечный рывок угасает: несмотря на активное финансирование стройки, Минстрой уже обеспокоен состоянием строительных компаний и даже допускает создание структуры для их оздоровления на базе АИЖК и РЖС.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.