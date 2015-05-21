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В России страхователи не доверяют страховщикам

21 Мая 2015, 10:09 | В России

Страховые компании недостаточно хорошо информируют потребителей о стоимости и особенностях предоставления страховых услуг, заявил директор департамента международных финансовых отношений Минфина РФ Андрей БОКАРЕВ, комментируя результаты мониторинга состояния защиты прав и интересов потребителя.

Страхователи не доверяют страховщикам и их способности честно выполнять условия договора, не применяя юридических уловок, считает председатель правления союза общественных объединений «Международная конфедерация обществ потребителей» (КонфОП) Дмитрий ЯНИН, слова которого приведены в сообщении Минфина.

«К сожалению, можно констатировать, что страховой рынок в нынешней ситуации не вызывает доверия у потребителя. Страховые компании не готовы прозрачно и понятно объяснять людям все существенные условия договора страхования. В связи с этим государству необходимо направить усилия на повышение прозрачности предоставляемых услуг, способствовать стандартизации типовых видов страхования. Это позволит давать понятные разъяснения по каждому из пунктов представленной информации с учетом различного уровня финансовой грамотности потребителей», - отмечает Дмитрий Янин.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: страхование 



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