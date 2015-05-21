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Российские туроператоры уже демпингуют
Массовый спрос российских туристов на отдых в пределах страны заставляет операторов бороться за долю на внутреннем рынке и снижать цены.
«Туры по некоторым направлениям продаются ниже себестоимости», - отмечает газета «Коммерсант». Так, поездка в Крым в июне на неделю с учетом перелета, проживания и питания обойдется минимум примерно в 6 тыс. рублей, а на курорты Краснодарского края - в 10 тыс. рублей.
«Интурист» еще в конце апреля объявил о скидках в 40% на туры в Крым, стоимость недельной поездки с учетом перелета, размещения и питания начиналась от 5,9 тыс. на человека. На прошлой неделе подобные туры стоимостью от 6 тыс. до 10 тыс. рублей с размещением в Николаевке и Саках были доступны на сайте туроператора. Продажа дешевых туров в Крым нацелена на привлечение максимального числа клиентов, приводит «Коммерсант» мнение директора «Интуриста» по продажам Сергея ТОЛЧИНА.
«Заявленные операторами цены в любом случае значительно ниже себестоимости. Только перелет в Крым и обратно для туроператоров сейчас обходится минимум в 8,5 тыс. рублей, средняя стоимость десятидневной путевки на летний период - 29 тыс. рублей на человека», - цитирует газета гендиректора «Дельфина» Сергея РОМАШКИНА.
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