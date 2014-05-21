Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Как в России учат предпринимателей
Доля малого и среднего бизнеса в ВВП России - порядка 20%, в то время как в США этот показатель составляет 50%, в Китае - более 60%, в странах Европы 65-70%.
Есть мнение, что среди всего населения земли лишь 5% обладает способностями к предпринимательству - это созидатели, не боящиеся инициативы и финансового риска, готовые к созданию новых рабочих мест и брать ответственность за свое дело и людей. И на базе этой теории существует убеждение, что предпринимательству обучить невозможно - с этими способностями необходимо родиться. Неужели, если следовать этой логике, в России плохо с талантливыми бизнесменами? Или же нам просто не хватает опыта и знаний?
Согласно исследованию EY «Барометр предпринимательской деятельности», проведенному в странах G20, Россия находится на 14 месте среди 20 стран по уровню образования в области предпринимательства (для сравнения: ЮАР на 11, США на 3, Франция на 1).
Существующие сегодня во многих вузах кафедры менеджмента и предпринимательства учат не предпринимательству, а «о предпринимательстве» - но это никак не развивает у студентов ни компетенций, ни предпринимательского мышления. Поскольку такой дисциплины не было еще 10 лет назад, наличествует огромный дефицит специалистов и методик обучения.
Пока что проблема решается не на государственном уровне, а на уровне инициатив предпринимательских объединений. По оценке Центра предпринимательства, в России сейчас бум всевозможных мероприятий для предпринимателей - это регулярные обучающие сессии для предпринимателей, которые проводят «ОПОРА России», «Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы», «РВК», «Школа управления Сколково» и «Фонд Сколково».
Чтобы развивать предпринимательство в России, необходимо качественное и количественное усиление академической школы на государственном уровне. Ведь если научить преподавателей вузов преподавать предпринимательство, то будет достигнут мультипликационный эффект распространения этих знаний среди молодежи. Согласно исследованию Центра предпринимательства ВШМ СПбГУ, в 2013 году по оценке 32 вузов было выделено четыре уровня развития обучения предпринимательству: в 60% университетов курсы по предпринимательству полностью отсутствуют, в 17% есть отдельные курсы по предпринимательству и инновационному менеджменту, в 23% есть отдельные кафедры и центры предпринимательства, в 7,6% вузов существует стратегия развития предпринимательского образования с полным циклом поддержки начинаний в формате бизнес-инкубаторов, технопарков и грантов.
Международный проект «Глобальное исследование предпринимательского духа студентов» по оценке предпринимательских намерений среди 4,5 тыс. студентов в 32 российских вузах показывает следующие цифры: сразу по окончании обучения лишь 9,4% студентов имеют намерение открыть свой бизнес. В то же время 52,7% рассматривают такую возможность через пять лет после окончания университета. С другой стороны, стремительно растет спрос со стороны преподавателей к изучению методик преподавания предпринимательства, которые помогут вызвать живой интерес студентов к началу собственного дела.
Новости тематики
- Российские олигархи ищут возможности откупиться от санкций
- Названы самые привлекательные работодатели России -2018
- Салоны красоты будут отказывать в обслуживании таким людям
- СДС-Уголь: в освоении ресурсов - комплексная безопасность и бережное природопользование
- Alliance Oil Company Ltd. своевременно произвел выплату держателям еврооблигаций
- Рискованное увлечение
- Ипотека уходит в интернет
- Пачки сигарет будут с цифровой маркировкой
- В 2018 году бизнес ждет новый вал проверок
- В России придумали новый неожиданный налог
Новости раздела
- Грядет переход к эскроу-счетам
- Совет Федерации принял закон об акционировании Почты России
- Спад в строительной отрасли достиг дна
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Tele2 первой запустила симкомат с биометрической идентификацией
- Безлимитный интернет Tele2 заработал еще в 27 странах
- "Ростелеком" замахнулся на всемирный интернет
- Tele2 улучшает тарифную линейку "Мой Tele2"
- Tele2 получила две высшие награды Effie за "Другие правила"
- "Евросеть" и "Связной" станут единым целым
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей