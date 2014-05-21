Как в России учат предпринимателей

Доля малого и среднего бизнеса в ВВП России - порядка 20%, в то время как в США этот показатель составляет 50%, в Китае - более 60%, в странах Европы 65-70%.

Есть мнение, что среди всего населения земли лишь 5% обладает способностями к предпринимательству - это созидатели, не боящиеся инициативы и финансового риска, готовые к созданию новых рабочих мест и брать ответственность за свое дело и людей. И на базе этой теории существует убеждение, что предпринимательству обучить невозможно - с этими способностями необходимо родиться. Неужели, если следовать этой логике, в России плохо с талантливыми бизнесменами? Или же нам просто не хватает опыта и знаний?

Согласно исследованию EY «Барометр предпринимательской деятельности», проведенному в странах G20, Россия находится на 14 месте среди 20 стран по уровню образования в области предпринимательства (для сравнения: ЮАР на 11, США на 3, Франция на 1).

Существующие сегодня во многих вузах кафедры менеджмента и предпринимательства учат не предпринимательству, а «о предпринимательстве» - но это никак не развивает у студентов ни компетенций, ни предпринимательского мышления. Поскольку такой дисциплины не было еще 10 лет назад, наличествует огромный дефицит специалистов и методик обучения.

Пока что проблема решается не на государственном уровне, а на уровне инициатив предпринимательских объединений. По оценке Центра предпринимательства, в России сейчас бум всевозможных мероприятий для предпринимателей - это регулярные обучающие сессии для предпринимателей, которые проводят «ОПОРА России», «Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы», «РВК», «Школа управления Сколково» и «Фонд Сколково».

Чтобы развивать предпринимательство в России, необходимо качественное и количественное усиление академической школы на государственном уровне. Ведь если научить преподавателей вузов преподавать предпринимательство, то будет достигнут мультипликационный эффект распространения этих знаний среди молодежи. Согласно исследованию Центра предпринимательства ВШМ СПбГУ, в 2013 году по оценке 32 вузов было выделено четыре уровня развития обучения предпринимательству: в 60% университетов курсы по предпринимательству полностью отсутствуют, в 17% есть отдельные курсы по предпринимательству и инновационному менеджменту, в 23% есть отдельные кафедры и центры предпринимательства, в 7,6% вузов существует стратегия развития предпринимательского образования с полным циклом поддержки начинаний в формате бизнес-инкубаторов, технопарков и грантов.

Международный проект «Глобальное исследование предпринимательского духа студентов» по оценке предпринимательских намерений среди 4,5 тыс. студентов в 32 российских вузах показывает следующие цифры: сразу по окончании обучения лишь 9,4% студентов имеют намерение открыть свой бизнес. В то же время 52,7% рассматривают такую возможность через пять лет после окончания университета. С другой стороны, стремительно растет спрос со стороны преподавателей к изучению методик преподавания предпринимательства, которые помогут вызвать живой интерес студентов к началу собственного дела.

E-xecutive.ru