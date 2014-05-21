Дальневосточники поддерживают появление финансового омбудсмена

Он будет рассматривать споры поставщика услуг с частными лицами на сравнительно небольшие суммы

Минфин РФ подготовил законопроект о финансовом уполномоченном по правам потребителей услуг финансовых организаций, который, как ожидается, должен быть внесен в Госдуму уже в этом месяце. Как считают в правительстве РФ, введение института финансового омбудсмена поможет потребителям разобраться в конфликтных ситуациях с банками и страховщиками, упростит порядок разрешения споров между потребителями - физическими лицами и финансовыми организациями, обеспечив возможность быстрого, эффективного и безвозмездного досудебного урегулирования.

Финомбудсмен будет рассматривать споры поставщика услуг с частными лицами на сравнительно небольшие суммы. Для страховщиков предельный размер претензии составляет 100 тыс. рублей. Участники страхового рынка считают, что таким образом в досудебном порядке омбудсменом могут быть урегулированы до 90% споров. А основная часть споров сегодня возникает в автостраховании, преимущественно по ОСАГО.

О том, какие проблемы сегодня на рынке ОСАГО и есть ли необходимость в финансовом омбудсмене, рассказывают участники рынка.

Сергей БИРЮКОВ, генеральный директор ООО «Страховое агентство Бирюков и партнеры»:

- Создание института омбудсмена - это нормальная процедура и имеет обширную практику за рубежом, поскольку это направлено на более качественное урегулирование споров и возможных конфликтов между страхователем и страховщиком. В их взаимоотношениях всегда приоритеты профессионального толка находятся у страховщика. Потребители, к сожалению, не обладают достаточными знаниями и опытом страхования, поэтому возникающие коллизии зачастую приводят стороны в суд. Но все же эффективнее и проще решить вопрос на уровне омбудсмена.

Лоббирование института омбудсмена в нашей стране происходит в большей степени в интересах страховых компаний. На сегодняшний день возникшие прецеденты Верховного суда плюс штрафные санкции в рамках закона о защите прав потребителей привели к увеличению размера страховых выплат, например, только по ОСАГО за прошлый год размер выплат увеличился на 18 млрд рублей. На сегодня суды в буквальном смысле завалены исками по ОСАГО. И когда интересы одной из сторон (страхователя) заметно лоббируются государством, а мнение страховщиков не учитывается, то такой путь не имеет конструктивной перспективы.

Эти нововведения судов нигде не обсуждались в обществе, в Госдуме, де-юре не являются законной и до конца легитимной нормой, что в итоге только добавляет «масла в огонь» в ситуации на рынке страхования. Самое же плохое заключалось в том, что эти прецеденты создали довольно обширную прослойку структур, или так называемых «страховых юристов», целью которых является на самом деле не защита прав потребителя-страхователя, а получение сверхприбыли в зоне правового вакуума за счет страховых компаний.

Я не защищаю страховщиков, там есть свои проблемы. Ситуация на рынке ОСАГО, безусловно, давно требует вмешательства государства. Но если нужно что-то поменять в системе взаимоотношений, то для этого нужен легитимный полноценный законодательный норматив, учитывающий сложившуюся ситуацию на рынке и мнение всех сторон. Это не должно быть каким-то негативным порождением прецедентов судов, на почве которых вырастает слой спекулятивных юридических посредников. Конечно же, введение института омбудсмена позволяет исключить эту прослойку и оставить профессиональных участников на рынке.

Необходимо создать обязательную процедуру досудебного урегулирования претензий, чтобы стороны имели возможность решать вопросы путем переговоров с привлечением независимого профессионального представителя. Если бы каждая сделка в любом виде деятельности у нас сразу переходила бы в зону судов, то, думаю, весь бы бизнес обрушился. Поэтому страховщики говорят лишь о том, что необходимо так называемое досудебное регулирование убытков, чтобы страхователь был обязан до того, как обратиться в суд, убедиться, что страховщик действительно не исполнил обязательства в должном объеме.

С другой стороны, безусловно, существует большой слой страхователей, которые действительно пострадали от неправомерных действий страховых компаний, не всегда в соответствии с требованием закона исполняющими свои обязательства и действительно заслуживающими разного рода санкций, в том числе штрафов и пени. Здесь институт омбудсмена также мог быть полезен.

Николай КУЧЕРОВ, генеральный директор СК «Дальлесстрах» (Хабаровск):

- Я поддерживаю появление омбудсмена, который будет участвовать, в частности, и в досудебном урегулировании споров, потому, что сейчас на страховом рынке сложилось крайне ненормальное положение. Например, зачастую в судах мы сталкиваемся с так называемыми «автоюристами», которые, пользуясь несовершенством законодательства и загруженностью судов, «зарабатывают» на страховых компаниях. Например, нередки случаи, когда суды принимают решения по выплатам страхового возмещения, которые значительно превышают суммы, уже выплаченные потерпевшим и рассчитанные в соответствии с действующим законодательством.

Например, в прошлом году наша страховая компания столкнулась с такими юристами. В соответствии с заключением независимой экспертной организации нами было выплачено 55 тыс. рублей потерпевшему. После выплаты юристы взяли у него доверенность на право требования у страховой компании получения дополнительных денежных средств и заявили, что якобы недополученная сумма на восстановление транспортного средства составляет 64,8 тыс. рублей. Были также ими включены расходы по оценке ущерба в размере 25 тыс. рублей, морального вреда - 5 тыс. рублей, расходы по оплате услуг представителя в суде - 12 тыс. рублей, оформление доверенности - 700 руб., а также штраф в размере 50% от присужденной судом суммы за несоблюдение ответчиком требований истца в добровольном порядке. Они предоставили свое экспертное заключение и вместо 55 тыс. у них получилась сумма 129 тыс. рублей. Суд решил удовлетворить и взыскать в пользу этого юриста 139 тыс. руб. дополнительно к уже выплаченным 55 тыс. И это не в пользу пострадавшего взыскание, а автоюристам. Судебные приставы работают в этих случаях очень быстро, и мы не успели оглянуться, как деньги со счета были сняты.

Но это по сути мошенничество, поскольку просто искусственно в несколько раз были увеличены цены в документах, которые они предоставили суду. Цены не обоснованы рынком, а просто взяты с потолка. Таких «юристов», конечно, легко можно разоблачить. Но, судам, видимо трудно проанализировать все эти расчеты, и все идет по принципу: есть документ, печать. И все.

Иногда эти автоюристы имеют проблемы с правоохранительными органами, но зачастую уходят от ответственности. А в прессе рассказывают о том, что стоят на защите страхователей от действий нечестных страховых компаний. Они, оказывается, правдолюбцы. А страховые компании тем временем терпят неоправданные финансовые потери. Но ведь по сути резервы страховых компаний - это финансовые резервы страны, которые участвуют в реализации экономических программ и влияют на инвестиционный климат. И они дискредитируют саму идею обязательного страхования.

Елена АБАШЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.