Бухгалтерам грозят сокращения

Целые секторы бизнеса могут перейти на патенты

Правительство РФ направило в Госдуму заключение на проект федерального закона, снижающего ставки страховых взносов для индивидуальных предпринимателей с небольшим уровнем доходов. Кабмин одобрил законопроект, но с учетом некоторых замечаний.

Напомним, что авторы проекта - депутаты Госдумы Игорь РУДЕНСКИЙ, Анатолий КАРПОВ и Виктор КЛИМОВ - предлагают исчислять размер фиксированного страхового взноса для самозанятых индивидуальных предпринимателей исходя из величины полученного ими дохода. Для бизнесменов с годовым доходом до 300 тыс. рублей должна сохраниться ставка в размере одного МРОТ (19 425 рублей в год). Если доход превышает эту сумму, то ставка будет равна одному МРОТ плюс 1% дохода. По мнению депутатов, подобный дифференцированный подход к исчислению страховых взносов даст микробизнесу с небольшими доходами возможность продолжать работать легально и не уходить «в тень», а более крупным ИП позволит формировать свои пенсионные права в большем объеме.

По мнению кабмина, принятие предлагаемого решения в отношении индивидуальных предпринимателей создаст прецедент для его распространения на адвокатов, нотариусов и иных лиц, занимающихся частной практикой. «Кроме того, необходимо учитывать, что введение механизма исчисления фиксированного размера страховых взносов с учетом дохода самозанятых граждан приведет к необходимости представления ими соответствующей отчетности в органы Пенсионного фонда РФ, а также информации о полученных доходах и документов, отражающих перечень операций, подтверждающих осуществление предпринимательской деятельности», - говорится в документе кабмина.

Эксперты правительства напомнили авторам законопроекта, что по нормам Налогового кодекса РФ индивидуальные предприниматели, не производящие выплаты физлицам, а также применяющие упрощенную систему налогообложения или систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, уменьшают сумму налога на уплаченные страховые взносы в ПФР и Федеральный фонд обязательногомедицинского страхования в фиксированном размере.

«В связи с этим установление не ограниченного определенной суммой фиксированного размера страхового взноса по обязательному пенсионному страхованию в случае, если величина годового дохода индивидуального предпринимателя превышает 300 тыс. руб., приведет к выпадающим доходам бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, в которые зачисляются указанные налоги», - сказано в заключении.

Сегодня назрела новая идеология господдержки бизнеса, основанная на том, что предпринимательство - это не единица экономики, а единица социальной политики государства, пояснил глава «ОПОРЫ» Александр БРЕЧАЛОВ. И напомнил, что сегодня в стране более 20 млн россиян трудоспособного возраста зарабатывают себе на жизнь вне правового поля, то есть не числятся ни наемными работниками, ни предпринимателями. Не платят налоги, страховые взносы.

«Чтобы вывести этих людей на цивилизованные взаимоотношения с государством, надо еще больше упростить процедуру доступа к предпринимательству, открыть одно «окно» по сдаче отчетности и уплаты единого платежа в казну. А уже внутри этот платеж государство может делить и распределять по бюджетам и социальным фондам», - сказал Бречалов.

Впрочем, это только один из программных пунктов. Другой - привязать развитие малого бизнеса к развитию территорий. Ежегодно, по его словам, в России становится меньше на тысячу населенных пунктов. Сейчас абсолютно мертвых деревень и сел уже почти 20 тысяч. Но отток людей из села можно остановить с помощью предпринимателей, создающих рабочие места на казалось бы гиблых территориях. Бречалов привел примеры, когда благодаря бизнесу и поддержке глав муниципалитетов оживали десятки деревень.

Речь идет не о раздаче земель и электросетей, а о возможном снижении стоимости одного киловатта электроэнергии, о максимальном облегчении стартовых условий аренды для бизнеса, уточнил Бречалов. «Для этого надо знать потребности малых территорий в тех или иных сельских услугах, производствах, бизнес-нишах, способных дать экономический и социальный толчок», - отметил Бречалов. По его словам, такими нишами в малонаселенных деревеньках могут стать придорожные автостоянки и мотели, химчистки, мельницы, пекарни.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.