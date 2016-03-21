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Соглашение о сотрудничестве подписали ВТБ и Корпорация МСП

21 Марта 2016, 12:06 | В России

Банк ВТБ и АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) заключили соглашение о сотрудничестве. Документ определяет принципы взаимодействия сторон в области финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства при гарантийной поддержке корпорации, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Со стороны банка соглашение подписал президент-председатель правления Андрей Костин, со стороны корпорации - генеральный директор Александр Браверман.

Основная цель документа - повышение доступности кредитных ресурсов для субъектов малого и среднего бизнеса, а также оказание предпринимателям кредитной и гарантийной поддержки. Данные меры направлены, в том числе, на стимулирование импортозамещающих производств и высокотехнологичных отраслей экономики, развитие Национальной гарантийной системы и совершенствование системы поддержки малых и средних предприятий.

На церемонии подписания стороны отметили, что успешное взаимодействие ВТБ и Корпорации МСП положительно сказывается на развитии российского предпринимательства. Данное соглашение позволит эффективнее оказывать помощь субъектам малого и среднего предпринимательства со стороны государственных институтов, что особенно актуально в текущих экономических условиях.

Банк ВТБ стал первым из российских банков, который начал финансировать предприятия малого и среднего бизнеса по программе, реализуемой Корпорацией МСП совместно с Банком России. В рамках этой программы ВТБ уже предоставил региональным компаниям более 1 млрд рублей кредитов по льготным процентным ставкам 10-11% годовых.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: корпорация мсп  ВТБ 



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