Автострахование лидирует в рейтинге курьезных страховых историй

Страховщики поделились самыми смешными и невероятными историями, которые приключились с ними и их клиентами

Укус «бешеной» черепахи, падение с запаниковавшего осла, страховка от чертей, беременности и неисполнения супружеского долга - в преддверии года Огненной Обезьяны сайт «Банки.Ru» собрал самые невероятные и курьезные страховые истории 2015-го.

Поскольку суть страхования - защита от неприятностей, когда страховой случай все-таки происходит, людям обычно не до шуток. Но многие клиенты, признают страховщики, относятся к происходящему с иронией, да и обстоятельства страховых случаев бывают весьма курьезными. По просьбе «Банки.ру» страховщики поделились самыми смешными и невероятными историями, которые приключились с ними и их клиентами, диалогами и эмоциональными выдержками из заявлений на урегулирование убытков.

«Выезжала с любовником с места парковки…»

Больше всего историй, рассказанных страховщиками, связано с самым массовым сегментом - автострахованием.

«Женщина сдавала задом, выезжая со стоянки, и КАК-ТО не увидела мою машину FORD GALAXY. Я в шоке», - описала обстоятельства ДТП клиентка компании «Росгосстрах». «Потерялась левая передняя дверь. Найдите ее», - попросил другой страхователь.

«Выезжала с любовником с неосвещенного места парковки. Чтобы не увидел муж из окна дома, выключила свет фары», - описала обстоятельства страхового случая клиентка компании «РЕСО-Гарантия». В темноте девушка не рассчитала угол поворота и расстояние до кустов, где оказался строительный мусор, повредивший машину. Еще один клиент компании однажды утром обнаружил, что ремень безопасности в его машине перегрызен. «Повреждения нанесены крысой, так как в машине явно следы опорожнений крысы», - высказал подозрения автовладелец в своем заявлении в страховую.

Еще один страхователь сообщил в заявлении в «Росгосстрах», что его автомобиль был поврежден врезавшимся в него… голым мужчиной, который скакал по дороге Дебесы - Кез (это в Удмуртии. - Прим. ред.). «Сейчас мне известно, что этот мужчина задолго до этого бегал по дороге и кидался под другие а/м», - написано в заявлении на урегулирование убытка.

Другой водитель признал свою вину в аварии, пояснив, что «выпил кефир с минеральной водой, после чего потерял сознание, в связи с чем обстоятельств ДТП не помнит», поделились историей в «Росгосстрахе».

Клиентка «Либерти страхования» взволнованно сообщила в колл-центр компании, что с ее автомобиля «с корнем» вырвали задний дворник. «Там осталась какая-то черная пимпочка, и больше ничего нет», - пожаловалась девушка. На место отправили аварийного комиссара и вызвали сотрудников полиции, но через некоторое время клиентка перезвонила - пропажа нашлась! Оказывается, на ее автомобиле задний дворник крепится не внизу, а вверху стекла, и все время, пока хозяйка переживала, он находился на своем месте.

Однажды в офис компании «ЭРГО» оформлять полис ОСАГО пришел батюшка. «После оформления полиса клиент вместе с сотрудником вышли осматривать ТС, - рассказали в компании. - На улице непогода: ветер, дождь, плохая видимость. Выйдя из офиса, стали осматривать стоящий около входа автомобиль той марки, которую назвал клиент. Сотрудник пытается найти VIN-номер под стеклом автомобиля - его нет. Клиент, пытаясь защититься зонтиком от дождя, молча смотрит на это действие со стороны. «Где у вас VIN-номер?» - спрашивает сотрудник. «Не знаю», - отвечает батюшка. Сотрудник попросил клиента открыть капот, чтобы поискать там, попросив также завести машину, чтобы сфотографировать пробег. На что услышал в ответ от молчавшего до сих пор батюшки: «А это не моя машина. Моя в-оооо-н там стоит».

«Заранее прошу вас не посылать на ремонт на орбитальную станцию, на буровую платформу, в другую страну, через океан, так как это невозможно», - написал в заявлении на выплату по каско клиент одного из страховщиков.

Угроза беременности

Страховые случаи по медстраховкам и полисам от несчастных случаев веселыми не назовешь: это обычно травмы, болезни или что похуже. Тем не менее обстоятельства этих случаев бывают настолько удивительными, что мы не можем ими не поделиться.

Клиентам компании «Согласие», застрахованным по полисам выезжающих за рубеж, за границей ставили такие диагнозы, как «угроза беременности» и «не уточненная травма не уточненной локализации не уточненной конечности».

А другого клиента «Согласия» в Турции укусила черепаха, и местные врачи сделали ему прививку от бешенства, затем потребовав у страховщика оплатить укол. «Мы стали проверять информацию, может ли передаваться вирус бешенства от черепахи к человеку, и выяснили, что холоднокровные не болеют бешенством, поэтому были вынуждены отказать нашим турецким коллегам», - рассказали в «Согласии».

А в «ППФ Страхование жизни» девушка принесла заявление с просьбой признать ее беременность несчастным случаем. Страховку клиентке не выплатили: обстоятельства жизни, конечно, бывают разные, но в перечень несчастных случаев беременность пока официально не входит.

Клиенты «АльфаСтрахования» получали травмы при таких невероятных происшествиях, как паника ослов, которые внезапно начали сбрасывать наездников-экскурсантов; падение на клиента надгробного памятника; укусы бурундуков, которых решила погладить туристка на Шри-Ланке.

«Ел в лесу еду, которую, возможно, ела бешеная лиса. Что мне теперь делать?» - написал в компанию один из застрахованных. Другой клиентке муж пообещал, что жена скоро станет инвалидом, и женщина интересовалась, какую выплату она могла бы получить по страховке от несчастного случая.

Затопили соседей… сверху

Немало курьезных ситуаций происходит и при страховании имущества. Парадоксальный случай, когда соседи затопили квартиру этажом выше, описали в страховой компании «Благосостояние». «За выплатой по страховому случаю обратилась девушка: ее квартира и новый ремонт соседей снизу пострадали от залива. Страхование гражданской ответственности было также включено в полис клиентки. Однако в процессе расследования выяснилось, что источником потопа была нижняя квартира. Неквалифицированные рабочие, в попытке заменить оборудование в санузле, фактически полностью открутили трубу в ванной соседей сверху», - рассказали в компании.

У одного из клиентов СОГАЗа сгорела баня. В качестве виновника происшествия мужчина указал свою кошку. С таким выводом согласился и сотрудник правоохранительных органов, проводивший проверку по факту возгорания. В постановлении было записано, что «причиной пожара послужило нарушение целостности электрического провода вследствие того, что кошка, когда догоняла мышь, в предбаннике зацепилась за провод на стене. И когда отталкивалась, в этот момент была повреждена целостность изоляции провода в месте соединения, что в дальнейшем привело к короткому замыканию и возгоранию». Кстати, СОГАЗ выплатил возмещение хозяину постройки.

Один из клиентов «Росгосстраха» подал в компанию заявление на компенсацию за сгоревший сарай. Обстоятельства, предшествовавшие ЧП, он описал так: «Примерно в 17 часов я находился около своего дома, и ко мне подошел N, который предложил выпить у него в сарае. Я не отказался, и мы пошли к нему в сарай. Мы немного не допили от бутылки... Когда ушел N из сарая, не помню, т. к. я был пьяный. Находясь в сарае, мы оба курили».

Неисполнение супружеского долга

Как учил Остап Бендер, только страховой полис может дать человеку полное спокойствие. Видимо, помня об этом, частенько клиенты пытаются получить страховую защиту от весьма нестандартных неприятностей.

Например, в «Ренессанс страхование» обратился мужчина, который интересовался страхованием ответственности за неисполнение супружеского долга. Полис ему не выписали, поскольку законодательство РФ не предусматривает страхования подобных рисков, да и наступление страхового случая было бы очень сложно подтвердить, пояснили в компании.

А в ярославский филиал компании «Югория» пришла женщина и попросила застраховать ее от чертей, которые ее постоянно преследуют (на вид потенциальная клиентка была приличной, особо отмечают в компании). Филиал запросил у головного офиса, какой это вид страховки, и получил ответ, что такого вида пока не существует.

В мурманском филиале «Югории» хорошо одетый мужчина средних лет пытался застраховать на большую сумму свои пальцы, объясняя это тем, что они крайне важны для его работы. При этом свой род занятий мужчина раскрыть не захотел. Выяснить профессию удалось случайно: переживающего за пальцы гражданина узнал другой клиент, который пару лет назад пострадал от его «служебной» деятельности - вора-карманника высшей категории. В страховке ему, конечно, отказали.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.