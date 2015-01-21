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Нетворкинг как инструмент получения новых клиентов
«Нетворкинг как инструмент получения новых клиентов» – с таким докладом выступит Денис Исмаков, бизнес-тренер, специалист в области нетворкинга на общероссийской практической конференции «Новости маркетинга-2015: как заставить маркетинг приносить новых клиентов»
В докладе:
– основные принципы успешного нетворкинга,
– как развивать свою сеть личных контактов,
– почему важно активно развивать свою сеть контактов именно в кризис,
– где находить нужные контакты,
– как конвертировать контакты в клиентов,
– как знакомиться с нужными людьми на мероприятиях,
– как стать звездой нетворкинга.
Кроме того, в рамках конференции Денис Исмаков проведет нетворкинг-сессию, в процессе которой перезнакомит между собой всех участников конференции, так что можно будет еще и на практике освоить все ключевые приемы и техники, а заодно и найти новых клиентов и партнеров.
Узнайте больше и зарегистрируйтесь на сайте: http://nm2015.image-media.ru/
ZRPRESS.ru, Владивсток.
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