www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.51 р.
EUR: 73.6 р. 10 CNY: 95.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Нетворкинг как инструмент получения новых клиентов

21 Января 2015, 16:29 | В России

«Нетворкинг как инструмент получения новых клиентов» – с таким докладом выступит Денис Исмаков, бизнес-тренер,  специалист в области нетворкинга на общероссийской практической конференции «Новости маркетинга-2015: как заставить маркетинг приносить новых клиентов»

В докладе:

–     основные принципы успешного нетворкинга,

–     как развивать свою сеть личных контактов,

–     почему важно активно развивать свою сеть контактов именно в кризис,

–     где находить нужные контакты,

–     как конвертировать контакты в клиентов,

–     как знакомиться с нужными людьми на мероприятиях,

–     как стать звездой нетворкинга.

Кроме того, в рамках конференции Денис Исмаков проведет нетворкинг-сессию, в процессе которой перезнакомит между собой всех участников конференции, так что можно будет еще и на практике освоить все ключевые приемы и техники, а заодно и найти новых клиентов и партнеров.

Узнайте больше и зарегистрируйтесь на сайте: http://nm2015.image-media.ru/

 

ZRPRESS.ru, Владивсток.

Автор:
Теги: маркетинг  конференция  нетворкинг 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru