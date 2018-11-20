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"Русская Рыбопромышленная Компания" назначила нового коммерческого директора
Руководство "Русской Рыбопромышленной Компании" одобрило назначение Сорена Далсагера на должность коммерческого директора компании.
Г-н Далсагер обладает более чем 30-летним опытом работы в рыбопромышленной отрасли, в том числе на позициях исполнительного вице-президента по международным продажам и маркетингу в Regal Springs, президента Royal Greenland U.S. Он также является основателем признанного мировой отраслевой общественностью Napa Seafood Summit.
В качестве коммерческого директора РРПК г-ну Далсагеру предстоит обеспечить процесс перехода Компании от ориентации на добычу и производство к клиенто-ориентированной модели бизнеса через расширение продуктового портфеля и развитие новых рынков.
«Мы ожидаем, что глубокие знания г-на Далсагера в рыбной отрасли и его богатый опыт помогут сформировать высокоэффективную команду международных продаж и маркетинга, расширить клиентскую базу, развить новые рынки и каналы сбыта и повысить рентабельность нашего растущего продуктового портфеля, - прокомментировал генеральный директор РРПК Федор Кирсанов. - Благодаря нашей масштабной инвестиционной программе по строительству судов и береговых заводов, развитию стратегического партнерства, мы намерены создать эффективную глобальную структуру, в том числе в области продаж, что обеспечит РРПК достижение амбициозной цели мирового лидерства в сфере добычи и переработки дикой белой рыбы».
Досье "Золотого Рога": Русская Рыбопромышленная Компания - один из лидеров по добыче минтая в России и мире. Компания входит в тройку ведущих российских производителей дикой белой рыбы. Крупнотоннажный рыболовецкий флот Компании способен выполнять работы во всех промысловых зонах и при любых климатических условиях. Траулеры-процессоры Компании оснащены современным рыболовным и перерабатывающим оборудованием от ведущих международных поставщиков, что позволяет вести добычу и переработку в море различных видов водных биоресурсов. Стратегические цели компании связаны с увеличением выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью за счет модернизации флота, строительства новых, современных супертраулеров и береговых перерабатывающих заводов. Основными виды рыболовного промысла РРПК являются минтай и тихоокеанская сельдь. www.russianfishery.ru
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