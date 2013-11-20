HeadHunter соберет все зарплаты в банк данных

HeadHunter выходит на рынок профессиональных исследований заработных плат, открывая возможность в режиме реального времени следить за зарплатами на рынке.

Новый сервис «Банк данных заработных плат» хранит информацию о зарплатах специалистов в зависимости от отрасли и сферы бизнеса, профессиональной сферы и специализации работника, уровня позиции, региона, размера компании и типа капитала. Все эти параметры влияют на зарплату работника и учитываются организациями при формировании зарплатной политики.

Наполняется Банк данных его участниками: каждая компания, желающая получить доступ, должна зарегистрироваться и внести информацию о зарплатах своих сотрудников. Сервис бесплатно доступен на сайте для всех работодателей, готовых вместе с игроками рынка принять участие в наполнении Банка данных.

Все профессиональные исследования заработных плат, существовавшие ранее, представляли собой сформированные отчеты, актуальные только на момент подготовки. Чем больше времени проходило с момента подготовки отчета, тем скорее он устаревал. «Банк данных заработных плат», напротив, – интернет-проект, в котором данные обновляются каждый раз, как любой участник вносит информацию о своих компенсациях.

Наталья ДАНИНА, руководитель направления исследований заработных плат, компенсаций и льгот HeadHunter: «Участники проекта получают доступ к мониторингу заработных плат уже на следующий день после регистрации, а вносить свои данные они могут в любое время. Проект сделан так, что им удобно пользоваться с любым уровнем подготовки, что нетипично для рынка профессиональных исследований заработных плат, который до недавнего времени оставался очень консервативным. В будущем наш сервис будет встроен в процесс поиска резюме и публикации вакансий, что позволит легко оценить объективность зарплатных ожиданий кандидата или бюджет на конкретную вакансию. Кроме того, мы создадим особый отчет для высшего менеджмента, в котором наглядно покажем позиции, находящиеся «в рынке», и те, по которым стоит предпринять действия, чтобы не потерять ценных сотрудников».

Данные по зарплатам выдаются в виде статистически обработанной информации. Вся вносимая компаниями информация используются только в обобщенном виде и полностью конфиденциальна. При этом анонимных компаний в проекте не будет, поэтому каждый участник видит, на данных каких компаний построен отчет.

газета "Золотой Рог", Владивосток.