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Аптеки ждет облава контролеров

20 Августа 2015, 16:57 | В России

Российские аптеки ждут внеплановые ревизии и проверки на предмет уровня цен и качества обслуживания клиентов, пишет деловая газета «Золотой Рог». Письмо «О соблюдении законодательства в деятельности аптечных организаций» с предупреждением было разослано руководителям ряда аптечных сетей Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).

В Росздравнадзоре, пояснили инициативу увеличением количества жалоб граждан на качество обслуживания в аптеках. В частности люди жалуются на то, что в аптеках отсутствуют недорогие аналоги, которые входят в минимальный ассортимент, на то, что им предлагают приобрести дорогостоящие препараты при наличии более дешевых и даже отказывают в выдаче лекарственного препарата при отсутствии сдачи.

В ведомстве подчеркнули, что Росздравнадзор «имеет право проводить внеплановые проверки без предварительного согласования с органами прокуратуры и предварительного уведомления юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения этой проверки и наделен полномочиями по рассмотрению протоколов об административных правонарушениях».

«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения предлагает руководителям аптечных организаций принять неукоснительные меры по соблюдению законодательства в части лицензионных требований при осуществлении фармацевтической деятельности», - цитирует письмо ведомства газета «Известия».

По данным Росздравнадзора, в первом полугодии 2015 года уровень розничных цен на жизненно необходимые лекарства вырос на 7,3%. при этом наибольший рост зафиксирован на препараты низкой (до 50 рублей) и средней (50-500 рублей) ценовых категорий.

Добавим, что за нарушения лицензионных требований установлены административные штрафы. Для должностных лиц - от 10 до 20 тыс. рублей, для юрлиц - от 100 до 300 тыс. рублей. Прошлогодние проверки аптек росздравнадзором выявили нарушения в каждом третьем аптечном пункте, десятки лицензий были приостановлены, а 12 - аннулированы.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: проверки  цены  сети  росздравнадзор  надбавки  аптеки 



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