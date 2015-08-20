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Долевое строительство обяжут выворачивать наизнанку
Минстрой России подготовил законопроект, ужесточающий требования к раскрытию информации о своей деятельности застройщиками, работающими по договорам долевого строительства, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на РИА "Новости».
Законопроект предлагает расширить перечень информации о застройщике и о проекте жилищного строительства, которая подлежит раскрытию в проектной декларации. Документ также обязывает застройщика предоставить перечень документов «в отношении застройщика любым обратившимся лицам», а также в отношении проекта строительства жилого дома - всем участникам долевого строительства.
Застройщик также обязан размещать на официальном сайте проектную декларацию. Соответствующий сайт должно определить правительство России. До определения правительством этого сайта проектная декларация должна размещаться застройщиком на сайте застройщика или сайте группы лиц, к которой принадлежит застройщик. Кроме того, законопроектом предлагается установить обязанность уполномоченного органа по ведению единого реестра проектных деклараций и обеспечению бесплатного доступа в Интернете к сведениям такого реестра для любых лиц. Планируется, что нормативный акт вступит в силу в ноябре текущего года.
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