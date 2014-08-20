Россиянам, похоже, надоело отовариваться в Интернет-магазинах

Самый старый из крупнейших российских интернет-магазинов - холдинг Ozon - в 2013 году вместе с выручкой нарастил и чистые убытки, до 620 млн руб. Финансовое положение крупнейших в России интернет-ритейлеров продолжает ухудшаться - настолько, что в ближайшие полгода-год этот рынок ждут серьезные изменения: от слияний и поглощений до веерных банкротств, аналогичных тем, что происходят на туристическом рынке, пишут «Известия».

По словам экспертов в электронной коммерции, все крупные интернет-продавцы в России потенциально убыточны. Если до сих пор им удавалось жить и расширяться за счет инвестиций, то к концу года ситуация может кардинально измениться.

Рост убытков крупных интернет-ритейлеров - характерная черта рынка интернет-торговли последних лет. Так, в 2013 году крупнейший по уровню дохода в России интернет-магазин Ozon.ru нарастил выручку на 1 млрд рублей (с 6,4 млрд рублей до 7,4 млрд), при этом убыток компании вырос с 610 млн рублей в 2012 году до 619,7 млн (данные из базы СПАРК по ООО «Интернет Решения»). Еще в 2011 году чистый убыток составлял 211 млн рублей. Ежегодно потери растут и у другого заметного игрока - «Викимарта» Максима ФАЛДИНА: в 2010-м компания при выручке 6,7 млн рублей получила убыток в 18 млн, в 2012-м выручка составила больше 272,6 млн рублей, а чистый убыток достиг отметки в 320 млн рублей.

Данные «Викимарта» за 2013 год еще недоступны, нет и достоверной информации о рентабельности другого, куда более крупного игрока - ЗАО «Юлмарт». Эта компания Дмитрия КОСТЫГИНА и Августа МЕЙЕРА недавно лишь восторженно объявила, что ее выручка в 2013 году перевалила за $1 млрд, не раскрыв данных о чистом финансовом результате. Пошли хуже дела у «Сотмаркета» Всеволода Страха: выручка в прошлом году у ООО «Сотмаркет» выросла по сравнению с 2012-м на 2%, до 2,8 млрд рублей, а вот чистая прибыль в 18,8 млн рублей сменилась убытком на 70,1 млн рублей.

Чистые убытки магазина Enter.ru (ООО «Энтер») Максима НОГОТКОВА в 2013 году более чем удвоились, до 4 млрд рублей (с 1,8 млрд в 2012 году), выручка, правда, тоже подскочила с 2,6 млрд до 6,3 млрд рублей. У другого крупного игрока - KupiVIP Оскара ХАРТМАННА (ООО «Приват Трэйд») - прошлый год тоже окончился в минусе: убыток составил 530 млн рублей при выручке 3 млрд рублей против 1,7 млн рублей прибыли и оборота в 54,4 млн рублей за 2012 год.

Но не все крупные игроки, впрочем, страдают от тех же симптомов: например, чистая прибыль «Эдил-Импорт» («Холодильник.ру») в 2013 году составила 154 млн рублей на фоне выручки в 10,2 млрд рублей; ООО «Купишуз» (Lamoda.ru) зафиксировало прибыль в 2,8 млрд рублей с выручкой 5,3 млрд рублей (данные СПАРК), но такой результат можно объяснить тем, что в 2013 году группа инвесторов во главе с Леонардом БЛАВАТНИКОМ вложила в проект $130 млн, эти средства планировалось направить на операционную деятельность. В отчете Lamoda за 2013 год как раз зафиксированы «прочие доходы» в размере 4,5 млрд рублей, без их учета компания тоже оказалась бы в убытках.

Основатель исследовательского агентства Data Insight Федор ВИРИН подтверждает, что убытки увеличились у всех динамично развивающихся интернет-ритейлеров. Это связано с ростом компаний, увеличением объемов их закупок, а также обеспечением будущих закупок при нынешнем бюджете. Все крупные интернет-продавцы в России убыточны, констатирует эксперт.

- Крупные интернет-ритейлеры всё время живут, кредитуя товарооборот, плюс им всё время нужно расширять свои мощности, - объясняет Вирин. - Когда вы активно развиваете проект, вы берете инвестиции для того, чтобы планово быть в убытке. В сущности крупные интернет-игроки существуют, пока инвесторы готовы их финансировать. Однако практика показывает: крупные инвестиции до сих пор не окупились.

Глава Ассоциации по развитию электронной коммерции (АРЭК) и владелец платформы Liveinternet.ru Герман КЛИМЕНКО отмечает, что для поддержки своих финансовых показателей онлайн-магазины продают непрофильные для них товары. Тот же Ozon, начинавший в 1998 году как интернет-магазин по продаже книг, дисков и видеокассет, сейчас строит свой бизнес по модели онлайн-гипермаркета: торгует электроникой, товарами для дома, одеждой, обувью и проч. В 2010-м компания запустила сайт по продаже авиабилетов Ozon.travel, в 2012-м приобрела обувной интернет-магазин Sapato.ru. Выручки от продажи на экспансию не хватает, поэтому интернет-холдинг постоянно привлекает инвестиции: в 2011 году от венчурных фондов Ru-net Леонида БОГУСЛАВСКОГО, Index Ventures, Alpha Associates и японского онлайн-ритейлера Rakuten компания получила $100 млн, а в нынешнем году $150 млн в Ozon влили АФК «Система» и МТС.

Холдинг Ozon свою убыточность не комментирует. Его представитель заявил «Известиям», что оборот всего холдинга Ozon в прошлом году вырос на 50% по сравнению с годом предыдущим, до $750 млн, а часть инвестиций уже окупилась. Деньги инвесторов пошли на развитие Ozon.Travel, Sapato, службы доставки «О-Курьер», а также на несколько b2b-направлений. Какая конкретно часть привлеченных инвестиций окупилась и когда планируется окупить все вложения инвесторов, в компании не уточнили.

Инвесторы хоть и устали вкладываться в интернет-ритейл, но продолжают это делать только потому, что в бизнес уже влиты колоссальные средства, считает Герман Клименко.

- Интернет-бизнес так устроен. Инвесторы вливают колоссальные деньги в интернет-игроков. После первых продутых в интернете 50 млн рублей человека посещает разум, но выскочить из бизнеса он уже не может, - поясняет глава АРЭК. - Надежды инвесторов связаны с тем, что интернет-проекты нарастят объемы, убьют конкурентов и поднимут цену, но рыночная практика демонстрирует несостоятельность таких амбиций.

В конце года рынок интернет-ритейла ожидают потрясения сродни нынешнему обвалу рынка туроператоров, считает Клименко. Он прогнозирует падение предновогодних продаж в ноябре-декабре, за счет которых интернет-продавцы обычно покрывают свои сезонные убытки. Последние сообщения о напряженной финансовой обстановке в стране, в том числе и в связи с санкциями, заставляют людей задумываться об экономии и накоплении, считает эксперт. О снижении потребительской активности говорят и представители продуктового ритейла и рестораторы.

- Для e-commerce сокращение продаж даже на 15% критично, - говорит Клименко. - Вкупе с накопленными убытками это может грозить онлайн-ритейлерам реальными финансовыми проблемами. Обстановку подогревает политика Центробанка: в результате ужесточения требований ЦБ российские банки более избирательно подходят к предоставлению кредитов юридическим и физическим лицам. Долги наложатся на падение продаж и всплывут все бреши. Первыми под удар попадут сайты по продаже товаров повседневного спроса, а также торгующие электроникой. Чтобы избежать банкротства, к 2015 году игроки e-commerce вынуждены будут объединяться.

Ведущий аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Леонид ДЕЛИЦЫН тоже уверен, что кризис на рынке электронной коммерции неизбежен.

- Этап быстрого роста за счет неохваченности рынка в электронной коммерции в России заканчивается. Сейчас нет никаких видимых причин для прибыли. Все магазины торгуют примерно одним и тем же. Конкуренция среди игроков очень высока, - поясняет Делицын. - Магазинам нужно бы проявлять осторожность. Но они всё равно этого делать пока не будут. По нашему опыту могу сказать - каждую неделю всё равно поступают предложения от людей, которые хотят открыть новые магазины.

Выйти на прибыль в ситуации насыщенности рынка интернет-ритейлерам поможет либо диверсификация бизнеса, либо использование уникальной бизнес-модели. В пример Делицын приводит опыт Amazon.com, которая пошла куда дальше расширения ассортимента, и Ebay.

- Компания Amazon.com многие годы не могла выйти на прибыль. Сейчас она занимается десятками других бизнесов в надежде на то, что один из них станет прибыльным. Например, они занимаются облачным хостингом, продают цифровые товары и услуги. Другие, как Ebay, придумали уникальную модель и беспощадно уничтожают своих конкурентов, - рассуждает собеседник. - Есть и другой вариант: выйти на IPO и финансироваться за счет акционеров. В США и Европе существует множество небольших онлайн-магазинов, привлекших средства таким путем. Это относительно небольшие компании, они раз в 10, а то и в 100 меньше наших публичных компаний «Яндекс» и Mail.ru. Там рынок поощрял их выход на фондовый рынок, и их активно покупали. Но претворить эти сценарии в жизнь в нашей стране практически невозможно по двум причинам: нехватка у интернет-магазинов денег на эти цели и неготовность инвесторов к риску.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.