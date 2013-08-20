Эксперты прокомментировали новый "строительный" закон

Придать жилищному строительству новые масштабы позволит подписанный в конце июля президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ Федеральный закон от 23.07.2013 №239-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О содействии развитию жилищного строительства», направленный на реализацию задач по улучшению жилищных условий для отдельных категорий граждан.

Этот закон, разработанный на основании анализа правоприменительной практики Фонда РЖС, прокомментировали «ЗР» его специалисты.

Закон включает два основных блока изменений, предусматривающих совершенствование правовых механизмов строительства жилья экономического класса.

Качественно и в срок

Первый блок изменений предусматривает обеспечительные меры по строительству жилья экономкласса надлежащего качества в срок, не превышающий срока действия договора безвозмездного пользования земельным участком, переданным ЖСК, созданному в соответствии с требованиями Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства».

Граждане - члены ЖСК, как правило, не обладают специальными знаниями и навыками, необходимыми для организации жилищного строительства и контроля за его осуществлением в связи, и они не в полной мере защищены от недобросовестных действий лиц, привлекаемых для выполнения строительных работ. Поэтому новым законом вводятся положения о порядке привлечения ЖСК специализированных организаций, осуществляющих функции технического заказчика и строительство жилья экономкласса и объектов инженерной инфраструктуры (генподрядчика или подрядчика). Такие организации должны соответствовать требованиям, аналогичным требованиям, предъявляемым Фондом РЖС к участникам земельных аукционов в соответствии со ст. 167 федерального закона.

В частности, организации, привлекаемые ЖСК по договорам на осуществление функций технического заказчика и (или) строительного подряда, должны иметь опыт работы не менее трех лет по строительству жилья, объем ввода в эксплуатацию которого больше, чем объем строительства жилья, предусмотренный проектами таких договоров, а также допуск к работам по организации строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, оказывающим влияние на их безопасность.

Закон ограничил стоимость строительства жилья эконом-класса, включая объекты инженерной инфраструктуры, выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, подключение объектов жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и электрическим сетям и иные работы, товары, услуги, связанные с таким строительством. Она не может в совокупности превышать сумму паевых взносов, рассчитанную исходя из средней рыночной стоимости 1 кв. метра жилого помещения в соответствующем субъекте РФ, определенной Госстроем. То есть стоимость жилья не будет увеличиваться по ходу строительства.

Существенно изменение, по которому для заключения договора безвозмездного срочного пользования земельным участком Фонда РЖС ЖСК должен подтвердить уплату его членами 20% суммы всех паевых взносов вместо ранее предусмотренных 30%. Оно объясняется тем, что на начальной стадии реализации проекта строительства ЖСК требуются средства на проектные работы, инженерные изыскания, оплату услуг технического заказчика в объеме менее 30%. При этом члены ЖСК часто оплачивают паевой взнос с использованием кредитных средств, а это приводит к дополнительному начислению процентов и увеличению нагрузки на заемщика. При снижении размера суммы паевых взносов ЖСК с 30% до 20% будет обеспечен паритет собственных и заемных источников финансирования первого транша паевых взносов и не потребуется корректировка утвержденных параметров кредитных продуктов.

Привлечь инвестора

Второй блок изменений направлен на повышение инвестиционной привлекательности земельных участков Фонда РЖС, вовлекаемых в оборот в целях строительства жилья экономкласса, в т.ч. комплексного освоения в целях строительства такого жилья, с обязательствами застройщика осуществить его продажу отдельным категориям граждан по фиксированной цене.

Сегодня в четырех субъектах РФ (в т.ч. Приморском крае) Фондом РЖС реализованы пилотные проекты по проведению аукционов на право заключения договоров безвозмездного срочного пользования земельными участками Фонда РЖС для строительства жилья экономкласса, победителями которых признаны лица, предложившие цену продажи жилых помещений в строящемся жилье, не превышающую среднюю рыночную стоимость такого жилья в субъектах РФ, установленную приказом Госстроя.

В целях снижения риска признания несостоявшимися аукционов на право заключения договоров безвозмездного срочного пользования и аренды земельных участков Фонда РЖС, согласно условиям этих договоров победитель обязуется построить 100% жилья экономкласса, подлежащего передаче гражданам по цене, указанной в протоколе аукциона.

В рамках договора аренды земельного участка Фонда РЖС, переданного для его комплексного освоения в целях строительства в минимально требуемом объеме жилья экономкласса и иного жилищного строительства, застройщику предоставляется возможность строительства жилых помещений с параметрами, отличными от параметров жилья экономкласса. Но в отношении таких жилых помещений Фондом РЖС могут устанавливаться требования к сроку их строительства, энергоэффективности и экологичности, а также требования по обустройству территории необходимой инфраструктурой. Кроме того, застройщику предоставляется возможность строительства в границах земельного участка иных объектов недвижимого имущества, предусмотренных документацией по планировке его территории.

В случаях, если в ходе проведения аукциона цена продажи жилых помещений экономкласса снижается до 50% от начальной цены аукциона, такая цена фиксируется, и Фондом РЖС проводится аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для жилищного строительства или комплексного освоения в целях жилищного строительства.

Если аукцион на право заключения договора аренды земельного участка Фонда РЖС для строительства в минимально требуемом объеме жилья экономкласса, в т.ч. для его комплексного освоения в целях строительства в минимально требуемом объеме жилья экономкласса и иного жилищного строительства, признан несостоявшимся и с единственным участником аукциона не заключен договор аренды земельного участка либо победитель аукциона уклонился от заключения такого договора, а также в случае если не поступило ни одной заявки на участие в аукционе или ни один из заявителей не был допущен к участию в аукционе, Фонд РЖС осуществляет продажу земельного участка или права на заключение договора его аренды в порядке, предусмотренном Земельным кодексом РФ.

газета "Золотой Рог", Владивосток.