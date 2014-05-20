Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Российские туристы принимают санкции на свой счет
Начало прошлой недели ознаменовалось очередным расширением «черного списка» Евросоюза для России, принятого в связи с украинским кризисом. И хотя иностранные диппредставительства не раз заявляли, что рядовым россиянам, собирающимся в заграничную поездку, опасаться санкций не надо, поскольку все страны заинтересованы в увеличении турпотока из России, все же многие россияне принимают санкционную политику на свой счет.
Германия не хочет терять российских туристов
Так, Германия всерьез опасается, что российские туристы перестанут отдыхать на немецких курортах. Основную тревогу составляет тот факт, что в Берлине значительная часть магазинов содержатся за счет российских клиентов, а многие из них вообще принадлежат русским. Владельцы жалуются, что количество русских клиентов уже существенно снизилось.
Русские туристы предпочитают небольшие курорты в Германии. На фоне таких городков численностью в 50 тыс. тот факт, что 19 тыс. российских туристов владеют почти 2 тыс. апартаментов класса люкс, чувствуется особенно остро. Как сообщает ItaliaOggi, россияне составляют до 15% клиентов пятизвездочных отелей, а в ресторанах вина и шампанское по €1 тыс. за бутылку заказывают исключительно российские туристы.
Наши соотечественники много значат для Германии не только в экономическом плане: на протяжении долгих лет существовала крепкая связь между культурами двух стран. Так, курорт Баден-Баден полюбился русским туристам еще в 18 веке. Немцы утверждают, что Федор ДОСТОЕВСКИЙ в своем романе «Игрок» изобразил город Рулетенбург. В центре курорта установлен памятник ТУРГЕНЕВУ, а также есть музей Фаберже с коллекцией царских яиц из 3000 экспонатов. Два года назад арабский шейх предложил €2 млн за эту коллекцию, однако жители Баден-Бадена твердо ответили «нет», отмечает издание.
Образовательный туризм проседает?
Но, пожалуй, наиболее уязвимым оказался сегмент образовательного туризма. Как свидетельствуют туроператоры, некоторые родители принимают решение повременить с отправкой детей на языковые курсы на этапе сдачи документов на визу, опасаясь отказа и штампа в паспорте. Сюда же примешивается не всегда обоснованный страх за безопасность своих чад, оказавшихся на «враждебной» территории.
Впрочем, отказы от купленных ранее путевок не приобрели массового характера. Тем не менее общая востребованность летних образовательных программ за рубежом в этом году заметно просела. В разных компаниях падение спроса оценивают на уровне 20-50% по сравнению с прошлым годом. Причем большая часть аннуляций по политическим соображениям происходит в регионах, москвичи оказались меньше подвержены «санкционной» панике.
Среди стран наибольшие потери несут языковые курсы США, а также Великобритании. Также к ним постепенно присоединяются Канада и Австралия: эти страны также «засветились» своими негативными высказываниями по российско-украинскому вопросу. Тем не менее визы россиянам консульства этих стран выдают без каких-либо затруднений.
Туроператоры не припомнят, чтобы похожая ситуация со спросом на образовательные туры была в предыдущие годы. Обучение за границей могут позволить себе в основном люди с хорошими доходами, а они кризисным явлениям подвержены в меньшей степени. И совсем иное их поведение наблюдается сейчас, когда обострилась внешнеполитическая ситуация. Также масла в огонь, безусловно, подлил и рост курсов доллара и евро по отношению к рублю.
По сообщениям RATA-news.
Новости тематики
- Россия все больше привлекает исламских туристов
- Единый реестр турагентств уже в проекте
- В России могут ввести обязательные медстраховки для экстремальных туристов и детей
- Туроператоры планируют отпуска
- Страховку туриста сделают обязательной
- Российские туроператоры уже демпингуют
- Туроператоры оптимизировали выездные программы летнего отдыха
- Туроператоры требуют доплат за уже приобретенные путевки
- "Турпомощь" обнародует список недобросовестных отелей
- Российские туристы принимают санкции на свой счет
Новости раздела
- Бизнес может начать избавляться от работников предпенсионного возраста
- Грядет переход к эскроу-счетам
- Совет Федерации принял закон об акционировании Почты России
- Спад в строительной отрасли достиг дна
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Tele2 первой запустила симкомат с биометрической идентификацией
- Безлимитный интернет Tele2 заработал еще в 27 странах
- "Ростелеком" замахнулся на всемирный интернет
- Tele2 улучшает тарифную линейку "Мой Tele2"
- Tele2 получила две высшие награды Effie за "Другие правила"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Рубль упадет и очень сильно
- "Русагро" идет на убой
Что только не придумают, какие только санкции не введут против России. Но, как правильно сказал С. М. Миронов: "мы не боимся никаких санкций, потому что наше дело правое, мы победим вместе с народом Крыма, вместе с теми, кому дорога свобода, кому дорога наша великая Россия".