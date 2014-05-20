Российские туристы принимают санкции на свой счет

Начало прошлой недели ознаменовалось очередным расширением «черного списка» Евросоюза для России, принятого в связи с украинским кризисом. И хотя иностранные диппредставительства не раз заявляли, что рядовым россиянам, собирающимся в заграничную поездку, опасаться санкций не надо, поскольку все страны заинтересованы в увеличении турпотока из России, все же многие россияне принимают санкционную политику на свой счет.

Германия не хочет терять российских туристов

Так, Германия всерьез опасается, что российские туристы перестанут отдыхать на немецких курортах. Основную тревогу составляет тот факт, что в Берлине значительная часть магазинов содержатся за счет российских клиентов, а многие из них вообще принадлежат русским. Владельцы жалуются, что количество русских клиентов уже существенно снизилось.

Русские туристы предпочитают небольшие курорты в Германии. На фоне таких городков численностью в 50 тыс. тот факт, что 19 тыс. российских туристов владеют почти 2 тыс. апартаментов класса люкс, чувствуется особенно остро. Как сообщает ItaliaOggi, россияне составляют до 15% клиентов пятизвездочных отелей, а в ресторанах вина и шампанское по €1 тыс. за бутылку заказывают исключительно российские туристы.

Наши соотечественники много значат для Германии не только в экономическом плане: на протяжении долгих лет существовала крепкая связь между культурами двух стран. Так, курорт Баден-Баден полюбился русским туристам еще в 18 веке. Немцы утверждают, что Федор ДОСТОЕВСКИЙ в своем романе «Игрок» изобразил город Рулетенбург. В центре курорта установлен памятник ТУРГЕНЕВУ, а также есть музей Фаберже с коллекцией царских яиц из 3000 экспонатов. Два года назад арабский шейх предложил €2 млн за эту коллекцию, однако жители Баден-Бадена твердо ответили «нет», отмечает издание.

Образовательный туризм проседает?

Но, пожалуй, наиболее уязвимым оказался сегмент образовательного туризма. Как свидетельствуют туроператоры, некоторые родители принимают решение повременить с отправкой детей на языковые курсы на этапе сдачи документов на визу, опасаясь отказа и штампа в паспорте. Сюда же примешивается не всегда обоснованный страх за безопасность своих чад, оказавшихся на «враждебной» территории.

Впрочем, отказы от купленных ранее путевок не приобрели массового характера. Тем не менее общая востребованность летних образовательных программ за рубежом в этом году заметно просела. В разных компаниях падение спроса оценивают на уровне 20-50% по сравнению с прошлым годом. Причем большая часть аннуляций по политическим соображениям происходит в регионах, москвичи оказались меньше подвержены «санкционной» панике.

Среди стран наибольшие потери несут языковые курсы США, а также Великобритании. Также к ним постепенно присоединяются Канада и Австралия: эти страны также «засветились» своими негативными высказываниями по российско-украинскому вопросу. Тем не менее визы россиянам консульства этих стран выдают без каких-либо затруднений.

Туроператоры не припомнят, чтобы похожая ситуация со спросом на образовательные туры была в предыдущие годы. Обучение за границей могут позволить себе в основном люди с хорошими доходами, а они кризисным явлениям подвержены в меньшей степени. И совсем иное их поведение наблюдается сейчас, когда обострилась внешнеполитическая ситуация. Также масла в огонь, безусловно, подлил и рост курсов доллара и евро по отношению к рублю.

По сообщениям RATA-news.