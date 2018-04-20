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Названы самые привлекательные работодатели России -2018

20 Апреля 2018, 10:14 | В России

В Москве в Малом Театре прошла V юбилейная торжественная церемония вручения премии по итогам исследования привлекательности российского работодателя.

5 апреля на церемонии присутствовали представители более 300 компаний-участниц исследования – руководители бизнеса и HR-служб.

Титул и символ самого привлекательного работодателя России-2018 – статуэтку Randstad Award - получили национальная и международная компании - «Газпром нефть» и  BMW.

Организатором проекта Randstad в России является холдинг АНКОР. Его руководители генеральный директор Сергей Саликов и директор по операционному управлению Алексей Миронов принимали почетного гостя церемонии члена Cовета директоров Randstad Криса Хойтинк. Эта международная компания и проводит исследования в 30 странах мира. В России его респодентами стали 9400 человек, проживающие во всех регионах страны.

В этом году АНКОР и Randstad вручили уникальную награду в специальной номинации «Лидер по привлекательности бренда работодателя в отрасли на протяжении 5 лет». Эту награду получила компания «СИБУР» за пятикратное лидерство в химической промышленности в 2016-2018 годы.

Самыми привлекательными работодателями-2018 в своих отраслях стали:

Агропромышленный комплекс — Группа компаний «Русагро»

Сегмент бытовой техники и электроники — Samsung

Индустрия гостеприимства— Novikov Group

Информационные технологии — Яндекс

Здравоохранение — Johnson & Johnson.

Логистика — FM Logistic

Машиностроение — Госкорпорация «Роскосмос»

Металлургическая отрасль — Норильский Никель

Недвижимость и строительство — Главстрой

Промышленное производство — КРЭТ – Концерн «Радио-электронные технологии»

Розничная торговля — IKEA

Сегмент розничной торговли: обувь, одежда, аксессуары— Jamilco

Телекоммуникации — Nokia.

ТНП - пищевые продукты — Nestle.

ТНП - непищевые продукты — Procter & Gamble.

Транспорт — Аэрофлот – Российские авиалинии.

Сегмент строительных материалов и оборудования — Saint-Gobain

Финансовые услуги – Газпромбанк.

К разочарованию дальневосточников немногие из этого списка имеют привлекательные рабочие места в регионе.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: газпром нефть  СИБУР 



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