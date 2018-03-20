www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57.55 р. 100 JPY: 54.37 р.
EUR: 70.6 р. 10 CNY: 90.9 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Бизнес-гороскоп: От Водолеев может уплыть кошелек

20 Марта 2018, 18:20 | В России

Гороскоп на неделю с 20 по 25 марта

ОВЕН. Во вторник есть реальный шанс приобрести замечательную вещь, о которой вы давно мечтали. Причем вы просто случайно увидите ее в витрине, а не будете долго искать. Дела на работе будут идти замечательно, если вы проявите свою добросовестность. В субботу и воскресение не транжирьте деньги, это может нанести урон вашему бюджету.

ТЕЛЕЦ. Материальное положение стабилизируется, и у вас появятся новые финансовые возможности. В понедельник вас может заинтересовать информация о вакансиях. Но прежде, чем соглашаться на предложения о новой работе, подумайте, какие плюсы она вам даст. В четверг вероятны новые денежные поступления.

БЛИЗНЕЦЫ. Вас ждут очень интересные деловые предложения. Ваши необычные идеи и умение найти креативный подход сулят прибыль. В четверг возможны новые денежные поступления, а в пятницу вы можете себя побаловать и купить нечто приятное и полезное. В субботу устройте себе день отдыха и не назначайте деловых, ответственных встреч.

РАК. В начале недели вам желательно проверить свои финансы и сделать давно напрашивающиеся выводы. Затруднения в этой сфере преодолимы с помощью дополнительной работы, которая быстро исправит финансовый застой. Приложите немного усилий, и успех придет.

ЛЕВ. Замечательное время для начала своего бизнеса. Наиболее привлекательными могут стать международные проекты. Но пока вам все-таки недостает внимательности и практичности, могут появиться проблемы с чужими деньгами. В пятницу вероятны новые финансовые поступления.

ДЕВА. В среду вероятны конфликты на работе. Впрочем, все зависит от вас. Если приложите на нынешней неделе максимум усилий, то есть реальные шансы получить премию. В субботу и воскресенье берегите свой кошелек, как в прямом, так и в переносном смысле этого слова.

ВЕСЫ. Если вы не упустите шанс, то вас могут ожидать значительные профессиональные успехи. Но для этого важно быть предельно внимательным и не допускать ошибок. Финансовое положение, скорее всего, будет стабильным, однако на крупные покупки в очередной раз денег не хватит.

СКОРПИОН. Понедельник и вторник - удачные дни для приобретения необходимых вещей. Во вторник вероятны долгожданные денежные поступления, позволяющие решить многие финансовые проблемы. Ваша активность и энергия позволят вам продвинуться по карьерной лестнице.

СТРЕЛЕЦ. Эта неделя успешна в финансовом плане, что позволяет реализовать ваши давние замыслы. Самое время обращаться с просьбами в официальные инстанции. В пятницу вероятны денежные поступления. Обсудите с близкими, как их лучше потратить.

КОЗЕРОГ. Постарайтесь сохранять трезвую голову, бурное проявление чувств грозит помешать вашему бизнесу, и вы можете получить совсем не те результаты, которые ожидали. И не забывайте платить налоги и проценты по кредитам.

ВОДОЛЕЙ. Неделя для трат не слишком благоприятная. Желательно воздержаться от крупных покупок. В среду возможно подписание договоров, не исключены и долгие совещания. В пятницу берегите свой кошелек от чужих рук.

РЫБЫ. Существуют определенные финансовые затруднения, которые удастся преодолеть к концу недели. В понедельник избавьтесь от ненужных бумаг, но будьте внимательны при разборе документов, чтобы не выкинуть что-то нужное. Четверг порадует вас выгодными деловыми предложениями и удачными сделками.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: гороскоп  прогноз 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru