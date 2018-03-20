Бизнес-гороскоп: От Водолеев может уплыть кошелек

Гороскоп на неделю с 20 по 25 марта

ОВЕН. Во вторник есть реальный шанс приобрести замечательную вещь, о которой вы давно мечтали. Причем вы просто случайно увидите ее в витрине, а не будете долго искать. Дела на работе будут идти замечательно, если вы проявите свою добросовестность. В субботу и воскресение не транжирьте деньги, это может нанести урон вашему бюджету.

ТЕЛЕЦ. Материальное положение стабилизируется, и у вас появятся новые финансовые возможности. В понедельник вас может заинтересовать информация о вакансиях. Но прежде, чем соглашаться на предложения о новой работе, подумайте, какие плюсы она вам даст. В четверг вероятны новые денежные поступления.

БЛИЗНЕЦЫ. Вас ждут очень интересные деловые предложения. Ваши необычные идеи и умение найти креативный подход сулят прибыль. В четверг возможны новые денежные поступления, а в пятницу вы можете себя побаловать и купить нечто приятное и полезное. В субботу устройте себе день отдыха и не назначайте деловых, ответственных встреч.

РАК. В начале недели вам желательно проверить свои финансы и сделать давно напрашивающиеся выводы. Затруднения в этой сфере преодолимы с помощью дополнительной работы, которая быстро исправит финансовый застой. Приложите немного усилий, и успех придет.

ЛЕВ. Замечательное время для начала своего бизнеса. Наиболее привлекательными могут стать международные проекты. Но пока вам все-таки недостает внимательности и практичности, могут появиться проблемы с чужими деньгами. В пятницу вероятны новые финансовые поступления.

ДЕВА. В среду вероятны конфликты на работе. Впрочем, все зависит от вас. Если приложите на нынешней неделе максимум усилий, то есть реальные шансы получить премию. В субботу и воскресенье берегите свой кошелек, как в прямом, так и в переносном смысле этого слова.

ВЕСЫ. Если вы не упустите шанс, то вас могут ожидать значительные профессиональные успехи. Но для этого важно быть предельно внимательным и не допускать ошибок. Финансовое положение, скорее всего, будет стабильным, однако на крупные покупки в очередной раз денег не хватит.

СКОРПИОН. Понедельник и вторник - удачные дни для приобретения необходимых вещей. Во вторник вероятны долгожданные денежные поступления, позволяющие решить многие финансовые проблемы. Ваша активность и энергия позволят вам продвинуться по карьерной лестнице.

СТРЕЛЕЦ. Эта неделя успешна в финансовом плане, что позволяет реализовать ваши давние замыслы. Самое время обращаться с просьбами в официальные инстанции. В пятницу вероятны денежные поступления. Обсудите с близкими, как их лучше потратить.

КОЗЕРОГ. Постарайтесь сохранять трезвую голову, бурное проявление чувств грозит помешать вашему бизнесу, и вы можете получить совсем не те результаты, которые ожидали. И не забывайте платить налоги и проценты по кредитам.

ВОДОЛЕЙ. Неделя для трат не слишком благоприятная. Желательно воздержаться от крупных покупок. В среду возможно подписание договоров, не исключены и долгие совещания. В пятницу берегите свой кошелек от чужих рук.

РЫБЫ. Существуют определенные финансовые затруднения, которые удастся преодолеть к концу недели. В понедельник избавьтесь от ненужных бумаг, но будьте внимательны при разборе документов, чтобы не выкинуть что-то нужное. Четверг порадует вас выгодными деловыми предложениями и удачными сделками.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.