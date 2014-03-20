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Бизнес могут обязать страховать зарплаты работников
Работодателей могут в ближайшее время обязать страховать зарплаты своих сотрудников. Об этом пишет газета "Известия". Издание сообщает, что по их информации зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Дмитрий САВЕЛЬЕВ подготовил к внесению в Думу соответствующий законопроект.
Речь в законопроекте идет о зарплатах, которые перечисляются через банк. При этом страховать планируется от банкротства кредитных организаций. Это необходимо на фоне участившихся случаев лишений лицензий у банков.
По данным издания, изменения внесут в закон "Об основах обязательного социального страхования". При этом под страхование попадут деньги, которые были отправлены на выплату зарплаты или оплату работы по договору услуг. Страхование будет производится на случай лишения банка лицензии или признания его банкротом.
Объем, на который вырастут при этом социальные выплаты со стороны работодателя, пока не сообщается. Тариф взносов будет установлен подзаконными актами.
ZRPRESS.RU, Владивосток.
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