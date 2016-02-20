"Трансаэро" расплатится с бывшими сотрудниками самолетом

Обанкротившаяся авиакомпания «Трансаэро» предложила сотрудникам погасить задолженность по зарплате мебелью и офисной техникой. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РСН.

Радиостанция сообщила, что один из бывших работников перевозчика Виталий Атаев-Трошин рассказал, что в списке предметов, которые компания готова отдать, числится один самолет. Впрочем, стоимость воздушного судна не указана, добавил он.

Приказ о компенсации задолженности по зарплатам имуществом «Трансаэро» подписан генеральным директором компании Александром Бурдиным. Как отмечает РСН, сотрудникам раздали формы, куда они могут вписать предметы, которые готовы забрать в качестве компенсации.

В феврале Генпрокуратура добилась погашения долгов по зарплате перед бывшими сотрудниками «Трансаэро» на сумму более 1,8 миллиарда рублей. В отношении авиакомпании возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 5.27 КоАП РФ («Нарушение трудового законодательства»).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.