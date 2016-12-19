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"Росгосстрах" и "Открытие" договорились об объединении

19 Декабря 2016, 16:34 | В России

Группа "Открытие" и "Росгосстрах" договорились об объединении, стороны готовятся объявить о нем в понедельник, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с условиями сделки. По его словам, процесс объединения займет весь следующий год.

В итоге основные активы группы - банковский бизнес "Открытия", СК "Росгосстрах" и "Росгосстрах банк" - перейдут под контроль "Открытие холдинга". Владелец "Росгосстраха" Данил Хачатуров станет его миноритарным акционером.

Бренд "Росгосстраха" после сделки будет сохранен.

Сейчас основными акционерами "Открытие холдинга" являются Вадим Беляев (28,6%), структуры главы "ЛУКОЙЛа" Вагита Алекперова и вице-президента нефтяной компании Леонида Федуна (19,9%), банк ВТБ (9,99%), группа "ИСТ" Александра Несиса и его партнеров (9,8%), Рубен Аганбегян (7,96%), Александр Мамут (6,67%). "Открытие" - один из основных консолидаторов на российском финансовом рынке последних лет, механизм приобретения за долю в головной компании группа использует не впервые. Например, В.Алекперов и Л.Федун получили свои 19,9% "Открытие холдинга" в рамках сделки по присоединению к банку "Открытие" банка "Петрокоммерц".

Банк "Открытие" по итогам 9 месяцев 2016 г занимал 4-е место в рэнкинге "Интерфакс-100" по размеру активов, Росгосстрах банк - 52-е место.

"Росгосстрах", согласно данным ЦБ РФ, занимает второе место по сборам премий среди российских страховых компаний за 9 месяцев 2016 г, уступая только "СОГАЗу". При этом "Росгосстрах" единственный из первой десятки продемонстрировал отрицательную динамику сборов (-15,5% до 93 млрд рублей, доля рынка упала с 14,3% до 10,5%).

На прошлой неделе агентство S&P поместило долгосрочные рейтинги контрагента ПАО "Росгосстрах" "B+" и рейтинг по национальной шкале "ruA" в список на пересмотр с возможностью понижения. S&P отмечало существенный убыток страховой компании в первом полугодии 2016 года по МСФО и в январе-октябре по РСБУ (8,65 млрд и 4,3 млрд рублей соответственно).

"В связи с устойчиво низкими показателями компании в сравнение с конкурентами мы считаем, что ее конкурентная позиция ухудшается, и полагаем, что ее бизнес-модель может подвергаться давлению ввиду ориентации на сегмент обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), который генерирует значительные убытки", - говорилось в пресс-релизе S&P.

Страховщики, между тем, рассчитывают на то, что реформа регулирования ОСАГО, одобренная на прошлой неделе в первом чтении Госдумой, позволит создать более здоровую финансовую модель в этом сегменте, ключевом для "Росгосстраха".

"Росгосстрах" является миноритарием банка "Открытие". В сентябре этого года компания приобрела бизнес "Открытия" в сфере страхования жизни (условия сделки не раскрывались).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По материалам информагентств
Теги: ЦБ РФ  открытие  страхование  объединение  ВТБ  Росгосстрах  слияние  бизнес  банки 



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