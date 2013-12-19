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Вторая волна кризиса загубит экономику России в 2014 г.

19 Декабря 2013, 09:56 | В России

Для объявленного Минэкономразвития прогноза по умеренному росту ВВП в 2014 году нет никаких оснований. Об этом 17 декабря в ходе заседания Экономического клуба ФБК на тему «Российская экономика: итоги и прогнозы» заявил директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев, пишет Клерк.Ру.

«То, что российская экономика движется от стагнации к рецессии, стало оформившейся и устойчивой тенденцией, - считает Игорь Николаев. - Пока что кажется, что все не так плохо, но наши долгосрочные прогнозы говорят, что 2014 год будет хуже, чем 2013-й. Правда, лучше, чем 2015-й».

Специалисты ФБК не разделяют умеренного оптимизма Минэкономразвития ни по одной из позиций. К примеру, МЭР ожидает в следующем году повышения ВВП на 3% - Николаев, наоборот, дает прогноз его сокращения на 1-2%. Инфляция, по его ожиданиям, будет выше официального прогноза, а темпы роста розничной торговли, наоборот, ниже. Главная разница (и она же первопричина безрадостных ожиданий) кроется в оценке будущих инвестиций в основной капитал. Если МЭР предсказывает в 2014 году их рост на 3,9%, то ФБК говорит, наоборот, о сокращении на 5-6%.

«По итогам года традиционный отток капитала из России может достигнуть 70 миллиардов долларов, - поддерживает Николаева президент банка «Российская финансовая корпорация» Андрей Нечаев. - Никаких реальных мер для изменения инвестиционного климата мы с вами не наблюдаем, поэтому оснований думать, что в следующем году произойдет инвестиционный всплеск, я не вижу. Более того, есть четкий фактор, который будет работать в минус - это коррекция инвестиционных программ естественных монополий. Как известно, для промышленных потребителей в 2014 году тарифы будут заморожены, и монополисты уже объявили о сокращении инвестиций. Правда, стоит отметить, что тарифы для населения при этом решено не замораживать. Интересы компаний хоть кто-то лоббирует, у населения никаких лоббистов нет».

«Кроме того, сальдо торгового баланса устойчиво сжимается, - напомнил Нечаев. - Россия не стала инвестиционно привлекательной страной, и не исключено, что мы столкнемся с отрицательным сальдо платежного баланса».

«Вторая волна кризиса развивается не как первая в 2008-2009 годах (по схеме «упал-отжался»), - резюмировал Игорь Николаев. - Лавинообразного падения не будет, и на быстрый «отскок» рассчитывать тоже не стоит».

По мнению Института стратегического анализа ФБК, действия правительства в текущей ситуации (борьба с оффшорами, повышение роли правоохранительных органов в налоговой политике, пенсионная реформа конфискационного типа и т.д.) направлены на то, чтобы в ближайшей перспективе как-то справиться с растущими дырами в бюджете. 

Они помогут дотянуть до конца нынешнего политического цикла, считает Николаев, но не дают ответы на вопросы о том, за счет чего экономика страны может расти в дальнейшем.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Klerk.Ru
Теги: кризис  торговля  бюджет  Минэкономразвития  экономика  тарифы  стагнация  ВРП  инвестиции  правительство  прогноз  бизнес  население 



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Комментарии

  • Псевдоним10:45, 19.12.2013#

    Слава Едриллам!

  • Ошибка10:49, 19.12.2013#

    15 000 000 000 дарить хохлам а какой экономике вообще можно тут разговаривать. . .

  • Псевдоним10:51, 19.12.2013#

    Насрать:)на 2014, 2015. Пока пуКИН не щёлкнит ластами перемен не будет:)

  • Псевдоним11:07, 19.12.2013#

    2014 год будет лучше чем 2015, но хуже чем 2013!! К чему этот каламбур?

  • Псевдоним11:15, 19.12.2013#

    по-русски: дальше - хуже

  • Псевдоним11:39, 19.12.2013#

    валить и вешать их надо на столбах вдоль дорог. Едешь и радуешься. .

  • Псевдоним15:05, 19.12.2013#

    экономика будет расти за счет повышения налогов, сперва поднимут энерго-тарифы , потом ЖКХ, далее сады, школы , введут плату за дождь , снег у них мозги работают в одну сторону-только отобрать!

  • Псевдоним15:08, 19.12.2013#

    Как россия может стать ивестиционно привлекательной страной , когда тут воровство на каждом шагу.

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