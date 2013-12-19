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Вторая волна кризиса загубит экономику России в 2014 г.
Для объявленного Минэкономразвития прогноза по умеренному росту ВВП в 2014 году нет никаких оснований. Об этом 17 декабря в ходе заседания Экономического клуба ФБК на тему «Российская экономика: итоги и прогнозы» заявил директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев, пишет Клерк.Ру.
«То, что российская экономика движется от стагнации к рецессии, стало оформившейся и устойчивой тенденцией, - считает Игорь Николаев. - Пока что кажется, что все не так плохо, но наши долгосрочные прогнозы говорят, что 2014 год будет хуже, чем 2013-й. Правда, лучше, чем 2015-й».
Специалисты ФБК не разделяют умеренного оптимизма Минэкономразвития ни по одной из позиций. К примеру, МЭР ожидает в следующем году повышения ВВП на 3% - Николаев, наоборот, дает прогноз его сокращения на 1-2%. Инфляция, по его ожиданиям, будет выше официального прогноза, а темпы роста розничной торговли, наоборот, ниже. Главная разница (и она же первопричина безрадостных ожиданий) кроется в оценке будущих инвестиций в основной капитал. Если МЭР предсказывает в 2014 году их рост на 3,9%, то ФБК говорит, наоборот, о сокращении на 5-6%.
«По итогам года традиционный отток капитала из России может достигнуть 70 миллиардов долларов, - поддерживает Николаева президент банка «Российская финансовая корпорация» Андрей Нечаев. - Никаких реальных мер для изменения инвестиционного климата мы с вами не наблюдаем, поэтому оснований думать, что в следующем году произойдет инвестиционный всплеск, я не вижу. Более того, есть четкий фактор, который будет работать в минус - это коррекция инвестиционных программ естественных монополий. Как известно, для промышленных потребителей в 2014 году тарифы будут заморожены, и монополисты уже объявили о сокращении инвестиций. Правда, стоит отметить, что тарифы для населения при этом решено не замораживать. Интересы компаний хоть кто-то лоббирует, у населения никаких лоббистов нет».
«Кроме того, сальдо торгового баланса устойчиво сжимается, - напомнил Нечаев. - Россия не стала инвестиционно привлекательной страной, и не исключено, что мы столкнемся с отрицательным сальдо платежного баланса».
«Вторая волна кризиса развивается не как первая в 2008-2009 годах (по схеме «упал-отжался»), - резюмировал Игорь Николаев. - Лавинообразного падения не будет, и на быстрый «отскок» рассчитывать тоже не стоит».
По мнению Института стратегического анализа ФБК, действия правительства в текущей ситуации (борьба с оффшорами, повышение роли правоохранительных органов в налоговой политике, пенсионная реформа конфискационного типа и т.д.) направлены на то, чтобы в ближайшей перспективе как-то справиться с растущими дырами в бюджете.
Они помогут дотянуть до конца нынешнего политического цикла, считает Николаев, но не дают ответы на вопросы о том, за счет чего экономика страны может расти в дальнейшем.
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