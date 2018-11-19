Магазины начали избавляться от охранников

Как выяснилось, до 80 процентов краж в торговле приходится на сотрудников, в том числе и охрану

В российской торговле новые веяния – сети начали отказываться от договоров с охранными предприятиями. Как выясняется, охрана магазинов не просто бесполезна, но и является одной из причин высокого количества краж в магазинах, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Почему торговая сеть «Пятерочка» полностью отказались от охраны? Сколько платили за одного сотрудника ЧОПа? Стало ли хуже без них? Кто теперь сторожит продукты?

Ссылаясь на статистику, согласно которой, 80% воровства совершают не покупатели, а сами сотрудники торговых точек, приняли решение отказаться от услуг охранных организаций.

В компании считают, что есть полиция, которая и должна бороться с преступниками. Задача администрации - писать заявления на каждый случай воровства.

Охранники не особо старались выполнять свою работу. Платили посуточно, так что большинству было совершенно наплевать сколько там украдено. День прошел, в кармане рубль.

Очень редко ребята честно выполняли свои обязанности. Чаще встречались те, кто спал в подсобке, приходил на смену укуренным или пьяным, с друзьями организовывал вынос товар из магазина.

Или другая крайность, когда представитель ЧОПа подходил с чрезмерной ответственностью. Такой опасный Рембо, который кидался на покупателей и сотрудников.

Сами охранники получали сопоставимо или даже меньше продавцов, но для Пятерочки обходились довольно дорого. По Москве ЧОПу платили от 60 до 100 тысяч в месяц за предоставление одного человека.

Посчитали, что если отказаться от их услуг, то экономия будет выше, чем потери от возросшего воровства. В моменте, скорее всего, это было так.

Как работают без охраны? Тяжело. Офисные гении придумали "Пост №1". Это когда одному из сотрудников магазина поручают охранять зал от воров. То есть он должен препятствовать, но очень забавными методами.

Из официальной инструкции ему разрешено только попросить открыть сумку или рюкзак. Трогать покупателей руками категорически запрещено. Если товар выносят в открытую, то сделать замечание и сказать, что это нарушение закона.

Кто платит за украденное? Отчитывать о обкладывать будут директора на личной встрече с начальством. Больше нельзя ссылаться на невнимательность охранника и за все потери несут ответственность только сотрудники.

Из действенных способов сокращения потерь:

- прятать дорогие товары, оставляя в зале только 1 единицу

- жать кнопку вызова группы быстрого реагирования и надеяться, что вор решит их дождаться

- нарушать все правила и законы, чтоб противодействовать кражам, если хотят получать не только голый оклад

Что совсем не осталось охраны? На самом деле осталась. В исключительных случая выделяют одного человека на магазины в сложных районах и в круглосуточных «Пятерочках».

Честно говоря, факт наличия охранника не сильно смущает воров. Кто пришел что-то стащить, тот это обязательно сделает, не взирая на сотрудников/охранников/участковых в магазине.