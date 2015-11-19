Малый бизнес в кризис взбодрят спиртным

Госпошлина за лицензию на розничную торговлю алкоголем может стать ниже для малого бизнеса и выше для сетевых ритейлеров, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия».

Как рассказал «Известиям» замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, сейчас в ведомстве прорабатывают вопрос о дифференциации госпошлины за лицензию в зависимости от количества и расположения торговых точек юрлица.

По словам Евтухова, дифференцированы могут быть пошлина за выдачу, переоформление и продление лицензии на розничную продажу алкогольной продукции.

— На основании предложений, поступивших из субъектов РФ и объединений бизнеса, представляется целесообразным установить различный размер госпошлины в зависимости от числа торговых объектов и их расположения — например, для городских и сельских поселений. В настоящее время ведется проработка вопроса конкретных размеров госпошлины и механизма его формирования, — сообщил Евтухов.

Он уточнил, что изменения могут быть зафиксированы федеральным законом и поправками в Налоговый кодекс.

— Предлагаемая мера призвана облегчить положение малого и среднего бизнеса, и взимать госпошлину получится справедливее, — отметил чиновник.

Отметим, размер госпошлины для лицензии на розничную торговлю спиртным определяют власти регионов. Плата составляет порядка 50–60 тыс. рублей в год (в Москве — 65 тыс. рублей).

Гендиректор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз назвал идею чиновников здравой.

— Это абсолютно логично. Сейчас у мощных федеральных сетей под одной лицензией могут работать хоть 50 магазинов, это несправедливо. За лицензию нужно платить с каждой торговой точки, в том числе и объектов общепита, — считает эксперт.

По его мнению, лицензия должна стоить порядка 50 тыс. рублей для одного городского магазина и порядка 20 тыс. рублей — для сельского.

— Магазин платит за лицензию из чистой прибыли. Если это 50 тыс. рублей в год, в месяц, грубо говоря, нужно получить 5 тыс. рублей прибыли. Это 170 рублей в день — на алкоголе зарабатывают явно больше, так что стоимость приемлемая. Для села же важно, чтобы там просто была легальная торговля, а не самогон и паленая водка по 50 рублей, — объясняет Дробиз.

Представители малого и среднего бизнеса отмечают, что реализация предложения Минпромторга лишь отчасти облегчит их работу.

— Проблема не только в уплате суммы, проблема в самом факте получения лицензии. Получить повторную лицензию — целая история, за это время магазин может разориться. Росалкогольрегулирование (выдает лицензии) очень заадминистрированное ведомство, требования масштабные, их трактовка — размытая. Нужно упросить процедуру получения лицензии и не лицензировать продажу некрепкого алкоголя, — считает председатель комитета по экономике и науке московского отделения организации предпринимателей «Опора России» Алексей Каневский.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Ломакин-Румянцев без оптимизма отнесся к инициативе чиновников.

— У Минпромторга есть постоянное желание развивать различные виды торговли. Для этого логично создавать привлекательные условия для разных форматов, а не затруднять работу тех, кто уже существует, — говорит Ломакин-Румянцев. — Если рассматривать это как налоговый компонент, в первую очередь нужно помнить, что ритейл платит большие суммы налогов. В крупных сетях процент нелегального алкоголя значительно ниже, чем во всех других форматах торговли. А создавая сложности для легального рынка, автоматически поощряют нелегальный.

В случае если за лицензию на алкоголь для каждого магазина нужно будет платить отдельно, сетевых ритейлеров ждут многомиллионные расходы. По примерным расчетам экспертов, при стоимости лицензии 50 тыс. рублей для одного магазина «Магниту» придется платить за право торговать алкоголем порядка 500 млн рублей в год, «Пятерочке» — около 300 млн рублей, «Дикси» — порядка 130 млн рублей.

В свою очередь, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин отметил, что реализация идеи Минпромторга может привести к снижению количества торговых точек, в ассортименте которых есть спиртное.

— Соответственно, крепкий алкоголь станет менее доступен, что благотворно скажется на здоровье нации, — заключил Янин.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.