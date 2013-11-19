Госдума поддержала законопроект о введении международных стандартов

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении в РФ международных стандартов аудита.

Законопроект «О внесении изменений в статью 9 Федерального закона «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в РФ» и Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» в части введения международных стандартов аудита» внесло в Госдуму Правительство РФ.

Документом предусматривается переход к осуществлению аудиторской деятельности в РФ в соответствии с международными стандартами, принимаемыми Международной федерацией бухгалтеров.

Документ не устанавливает автоматического принятия стандартов. Планируется, что правительство пропишет порядок признания этих стандартов для применения на территории РФ не позднее 1 августа 2014 года. Они подлежат признанию для применения не позднее двух лет со дня вступления в силу этого порядка.

До признания стандартов саморегулируемые организации аудиторов должны разработать проекты федеральных стандартов аудиторской деятельности в порядке, одобренном советом по аудиторской деятельности.

Спецвыпуск "Аудит", газета "Золотой Рог", Владивосток.