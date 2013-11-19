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Госдума поддержала законопроект о введении международных стандартов
Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении в РФ международных стандартов аудита.
Законопроект «О внесении изменений в статью 9 Федерального закона «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в РФ» и Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» в части введения международных стандартов аудита» внесло в Госдуму Правительство РФ.
Документом предусматривается переход к осуществлению аудиторской деятельности в РФ в соответствии с международными стандартами, принимаемыми Международной федерацией бухгалтеров.
Документ не устанавливает автоматического принятия стандартов. Планируется, что правительство пропишет порядок признания этих стандартов для применения на территории РФ не позднее 1 августа 2014 года. Они подлежат признанию для применения не позднее двух лет со дня вступления в силу этого порядка.
До признания стандартов саморегулируемые организации аудиторов должны разработать проекты федеральных стандартов аудиторской деятельности в порядке, одобренном советом по аудиторской деятельности.
Спецвыпуск "Аудит", газета "Золотой Рог", Владивосток.
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