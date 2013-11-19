Отмена аудиторской тайны вдвое сократит аудиторский рынок - эксперты

Революционное предложение Министерства финансов РФ об отмене аудиторской тайны может вызвать крайне негативные последствия, опасаются эксперты.

По мнению юристов, инициатива министерства серьезно ударит по российскому аудиторскому рынку, который и так постоянно находится под гнетом проблем. По подсчетам специалистов, около половины аудиторов лишатся своих клиентов, а это значит, что рынок аудиторских услуг потеряет около 25 млрд рублей и сократится вдвое.

Такие существенные потери связаны с тем, что, к примеру, финансовые учреждения будут отдавать предпочтение более квалифицированным аудиторам, ведь цена ошибки такого специалиста будет слишком высока. Так большая часть рынка может перейти к топовым аудиторским компаниям «большой четверки», которые значительно превосходят российский сегмент аудиторского рынка по качеству. Кроме того, российским компаниям будет гораздо удобнее обращаться за консультациями не к аудиторским компаниям, а к специализированным консалтинговым фирмам, ведь на них положения нового закона по раскрытию информации не будут распространяться, по крайней мере пока.

Поправки в налоговое и аудиторское законодательство, предложенные Минфином, предусматривают, что аудиторская тайна больше не относится к конфиденциальной информации, которую нельзя разглашать. Так как аудиторские компании, которые оказывают налоговые, аудиторские, бухгалтерские, правовые услуги, получают доступ к внутренней документации своего клиента, содержащаяся в ней информация больше не будет недоступной для налоговых органов.

В пояснительной записке к законопроекту, предусматривающему внесение поправок в статью 82 Налогового кодекса РФ, говорится, что документ имеет благие цели: борьба с уклонением от уплаты налогов, финансовыми мошенничествами. Кроме того, налоговые службы смогут предоставлять иностранным государствам информацию о российских компаниях по запросам. Также отмечается, что такие поправки позволят реализовать рекомендации ОЭСР.

Минфин пытается повысить прозрачность аудиторской деятельности, хотя в рекомендациях ОЭСР нет точного указания на то, что необходимо обеспечить доступ налоговой службы к аудиторской тайне.

газета "Золотой Рог", Владивосток.