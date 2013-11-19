Сразу два российских ведомства пожаловались на аудиторов

За один день опубликованы интервью руководителей сразу двух контролирующих ведомств по аудиту – заместителя руководителя Росфиннадзора Ильи КУЧЕРОВА и директора департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности Минфина Леонида ШНЕЙДМАНА. И представитель Минфина, и представитель Росфиннадзора жалуются на плохое качество работы российских аудиторов.

Ситуация на рынке аудита действительно неприятная: море требований, стандартов по аудиту, ориентированных на крупные аудиторские фирмы. И никаких упрощений для небольших аудиторских организаций. При этом представитель Минфина сам подтверждает, что основа российского аудита – малый бизнес: «85-90% аудиторских компаний - это малый бизнес».

Так где же помощь государственных регуляторов и контролеров этому малому бизнесу? Не могут несколько человек, работающих в небольшой аудиторской фирме, освоить неоправданно большой для них бумажный поток. Это не только нерационально, но и невозможно, пишет Журнал «Аудит сегодня».

Что касается безупречности госрегуляторов, здесь тоже не все так однозначно. О Минфине понятно - это ведомство, отвечающее за нормативно-правовое регулирование в сфере аудиторской деятельности (пункт 2 части 2 статьи 15 Закона №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»). Этим все сказано: сначала выдай понятные стандарты, а потом требуй их исполнения.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.