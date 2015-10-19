Бизнесу в разгар кризиса навязывают еще одну соцнагрузку

Правительство поддержало законопроект, согласно которому затраты работодателей на отпуск своих сотрудников и членов их семей не будут облагаться налогом на прибыль, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия». Речь идет о поездках сотрудников по городам России, которые будут стоить не дороже 50 тыс. рублей на человека. Эксперты считают, что такой проект будет интересен лишь для госкомпаний.

В этом августе законопроект с поправками в Налоговый кодекс РФ на рассмотрение нижней палаты парламента внесли председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский и зампред этого комитета Игорь Чернышев. Целью законопроекта авторы называют господдержку внутреннего туризма и дополнительную возможность работающим гражданам и членам их семей на оплачиваемый отпуск.

Законопроектом предлагается наделить работодателей правом выводить из-под налога на прибыль расходы на отпуск сотрудников и их родственников — супругов, родителей, детей до 18 лет (детей до 24 лет в случае, если они является студентами-очниками). При условии, что сотрудники с семьями будут отдыхать на территории России и стоимость путевки на каждого не превысит 50 тыс. рублей.

Выбрать самому место для отдыха и попросить у работодателя на эти цели по 50 тыс. рублей на каждого не получится. Речь идет о том, что работодатели будут заключать договоры с туроператорами на поездки своих сотрудников и их семей в течение года по России. В турпакет будут входить транспортные услуги (авиа- и ж/д билеты, водный и автомобильный транспорт), проживание в гостинице и питание (в случае если предоставляется в комплексе с проживанием), а также экскурсии.

Сенаторы отмечают, что такая система даст работодателям возможность равномерно распределять отпуска сотрудников в течение календарного года. К тому же поездки сотрудников круглый год — даже в несезон — позволит «не закрывать предприятия в сфере туризма в период традиционного спада посещаемости, сохранить рабочие места, и, соответственно, сохранить уровень налоговых поступлений в бюджеты всех уровней».

«Подобные расходы являются для работодателей экономически обоснованными, направленными на получение дохода, поскольку повышают престиж работодателя, что позволяет как привлекать и удерживать высококвалифицированные кадры, так и оказывать помощь социально незащищенным работникам, например многодетным, имеющим малолетних детей и т.п.», — пишут авторы законопроекта в пояснительной записке.

В правительстве законопроект поддерживают, однако считают необходимым дополнить его и ограничить работодателям расходы на отдых и путешествия своих сотрудников.

Сейчас, согласно положениям Налогового кодекса, расходы по договорам на оказание медицинских услуг, а также взносы по договорам добровольного личного страхования не должны превышать 6% от общего фонда заработной платы. В правительстве считают необходимым добавить в этот список и расходы на услуги туризма — «указанные расходы в совокупности с расходами по договорам добровольного личного страхования и договорам на оказание медицинских услуг не должны превышать 6% от расходов на оплату труда».

Авторы законопроекта подсчитали, что объем предлагаемых налоговых льгот составит 647 млн рублей в 2016 году, 696 млн рублей — в 2017-м и 745 млн рублей — в 2018 году. Однако за счет роста спроса на внутренний туризм и, соответственно, дополнительных поступлений от организаций туротрасли доходы бюджета должны окупиться.

В пояснительной записке члены Совфеда ссылаются на официальную статистику, согласно которой в прошлом году лишь 42% россиян путешествовали: 28% ездили по России, а 12% позволили себе отдохнуть за границей. Главной причиной, по которой больше половины населения воздерживается от поездок, является нехватка денежных средств.

«В сложившихся социально-экономических и политических условиях (повышение стоимости туристских услуг, снижение реальных доходов населения и др.) государственная поддержка развития внутреннего и социального туризма приобретает особую актуальность», — считают авторы проекта.

— Согласно законопроекту, у работодателей появится еще одна статья расходов — турпутевки для сотрудников. Деньги на оплату поездок своих сотрудников с их семьями работодатели будут брать из доходов предприятия. Но так как правительство предлагает установить ограничение на эти расходы в размере 6% от общего фонда заработной платы, то, скорее всего, путевок за счет работодателя будет совсем немного и достанутся лишь малой части сотрудников, — поясняет адвокат Илья Рейзер. — Интерес работодателей в этом законопроекте в том, что теперь они смогут уменьшить свою налогооблагаемую базу, выведя из под прибыли компании расходы на отпуск сотрудников. Однако не факт, что все работодатели захотят реализовывать этот механизм. Будет так же, как и с медстраховками: одна компания предоставляет их своим сотрудникам, другая — нет.

Один из авторов, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский пояснил, что ограничение в размере 6% от общего фонда заработной платы станет поправкой ко второму чтению законопроекта.

— На начальном этапе мы получали концептуальную поддержку законопроекта от коллег. Ко второму чтению мы будем готовить поправки, возможно, будет изменена стоимость путевки, — сказал он.

В свою очередь, первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович отметил, что отправление сотрудников-туристов в несезон способно оживить внутренний туризм.

— Дело в том, что когда внутренний сезон в стране составляет всего три месяца, то он становится недоступным для средних слоев населения. А вот если бы гостиницы работали хотя бы семь месяцев в году, то условия стали бы доступнее, в том числе летом, — говорит Канторович. — Уложиться в 50 тыс. рублей на человека вполне реально, особенно если речь идет о поездке семьей. Скорее всего, для летних путевок будут рассматриваться такие курорты, как Сочи, а Крым подходит для поездок в течение года.

Однако Канторович опасается, что сотрудничество между работодателем и турфирмами может привести к системе откатов, когда по факту путевки будут покупаться за меньшие деньги, чем стоят на самом деле, а разница — делиться между работодателем и турфирмой.

Председатель комитета по экономике и науке московского отделения организации предпринимателей «Опора России» Андрей Каневский отметил, что сейчас до 10% от всего бизнес-сообщества готово предоставлять сотрудникам соцпакет и дополнительные услугу помимо зарплаты.

— Если говорить о малом и среднем бизнесе, то для этого сегмента вопрос о предоставлении турпутевок в целом неинтересен. Он просто невыгоден с экономической точки зрения. Преимущественно компании, которые готовы брать сотрудников на работу и предоставлять им соцпакет, в той или иной степени получают поддержку от государства, — говорит он. — К тому же освобождение из-под налога на прибыль является небольшой компенсацией. Она может стать стимулом предоставлять турпутевки только для тех компаний, которые уже предоставляют соцпакеты. Для компаний-новичков затраты на сам отпуск окажутся в разы больше, чем потенциально сэкономленный налог на прибыль.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.