От пользователей Wi-Fi требуют показать обличие

Федеральные операторы, опрошенные «Золотым Рогом», считают, что новые правила игры скрывают множество «подводных камней»

Не прошло и нескольких дней после вступления в силу нашумевшего постановления правительства РФ №758 о доступе в интернет в публичных местах только при идентификации личности, как в профильном министерстве задумались о введении и изменений в документ, по которому в России с 13 августа введен запрет на анонимный доступ в интернет через Wi-Fi.

Чиновники косвенно признали поспешность нововведений и пытаются отыграть назад. Из новой версии документа может быть изъята часть, касающаяся идентификации пользователей по удостоверяющим личность документам.

Во всем виноваты американцы

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Вадим ДЕНЬГИН заявил «Известиям», что решение об идентификации интернет-пользователей оправдано соображениями безопасности в условиях «информационной войны».

«Анонимное подключение к интернету в общественных местах позволяет осуществлять противозаконные действия безнаказанно. Найти нарушителя бывает весьма сложно. Американцы боятся войны, сейчас им лучше всего воевать в информационном пространстве. Они усилили свой холдинг «Голос Америки», - цитируют народного избранника «Известия».

Правила игры

Минкомсвязи разъяснило постановление правительства №758 от 31 июля 2014 года: для доступа к публичной точке Wi-Fi пользователю будет нужно ввести свои идентификационные данные, но предъявлять паспорт не потребуется. Идентификация пользователей будет осуществляться оператором связи путем установления фамилии, имени, отчества пользователя, подтверждаемых документом, удостоверяющим его личность.

Пользователь обязан предоставить любую идентификационную информацию, например, имя, фамилию и отчество, номер паспорта, водительского удостоверения или другого документа.

Если точка доступа Wi-Fi установлена оператором связи, то он должен отправить пользователю запрос на получение идентификационных данных по sms или предложить специальную форму для указания данных перед открытием доступа в интернет.

Если точка Wi-Fi принадлежит юрлицу или ИП, например владельцу ресторана или компании, в офисе которой работает Wi-Fi, они обязаны предоставлять оператору список лиц, использующих это оборудование. В списке должны указываться ФИО, место жительства и реквизиты документа, удостоверяющего личность, говорится в постановлении.

Более того, юрлица и ИП обязаны предоставлять оператору связи списки пользователей интернета вне зависимости от технологии подключения. То есть любая компания должна будет предоставлять своему интернет-провайдеру списки лиц, использующих ее оконечное оборудование.

Таким образом, буквальное прочтение документа приводит к выводу, что владелец кафе, ресторана или офиса должен будет организовать сбор у посетителей и сотрудников персональных данных для последующей передачи интернет-провайдеру.

Пользователи, пользующиеся Wi-Fi в пунктах коллективного доступа в рамках универсальной услуги (например, в отделениях «Почты России»), обязаны предъявлять паспорт.

А вот если точка доступа Wi-Fi установлена частным лицом, никаких обязанностей по идентификации пользователей у него нет, сообщило Минкомсвязи.

На усмотрение операторов

«Операторы публичного Wi-Fi не обязательно будут требовать ваш бумажный паспорт. Это может быть и смс-код на номер сотового», - написал в «твиттере» глава Минкомсвязи Николай НИКИФОРОВ. Способом идентификации может стать пароль от портала госуслуг, предположил министр.

Заместитель руководителя Роскомнадзора Максим КСЕНЗОВ сообщил, что вопрос идентификации пользователей при доступе к сетям Wi-Fi будет на усмотрение операторов. По его словам, речь не идет об обязательном предъявлении паспорта либо другого документа, подтверждающего личность.

Чиновник уверяет, что вступление в силу данного постановления не влечет существенных изменений для абонентов. «Компаниям рекомендуется определить порядок доступа к сетям Wi-Fi и хранения данных о действиях в сети пользователей. Оператор может быть привлечен к ответственности только в том случае, если не предоставит информацию об активности пользователя правоохранительным органам или у него не будет порядка организации доступа абонентов в сеть», - сказал замглавы Роскомнадзора.

В случае доступа в сеть ребенка моложе 14 лет принципиальным является наличие родителей, а если устройство, которым пользуется ребенок, является сотовым терминалом, подключенным к одной из компаний мобильной связи, это в любом случае подразумевает наличие контракта и возможности идентифицировать личность, уточнил Ксензов.

Действие постановления скорее касается взаимоотношений между пользователями Wi-Fi-сетей, провайдерами-посредниками и магистральными операторами, добавил он. Общественные заведения, как правило, получают доступ к сети по фиксированной линии, которая принадлежит одному из крупных операторов связи, при этом сами Wi-Fi-роутеры нередко устанавливаются мелкими региональными провайдерами, являющимися клиентами операторов «большой тройки».

Свои абоненты ближе

«Для «МегаФона» изменения несущественны, так как у компании есть вся информация о своих абонентах, - говорит директор по связям с общественностью Дальневосточного филиала ОАО «МегаФон» Антонина ПРОНИНА. - Абоненты «МегаФона» смогут свободно пользоваться нашими точками Wi-Fi. Использование точек сторонних операторов может быть затруднено. «МегаФон» по всей стране предоставляет высокоскоростной современный беспроводной интернет, который часто превосходит качество услуг в точках Wi-Fi сторонних операторов. Наши абоненты не почувствуют каких-либо неудобств, если доступ к публичным точкам Wi-Fi будет ограничен».

По словам Антонины Прониной, абоненты «МегаФона» не испытают неудобств в публичных точках доступаwi-fi, так как при заключении договоров с оператором абоненты предоставили паспортные данные. «Поэтому при осуществлении доступа к Wi-Fi мы можем провести авторизацию абонента по абонентскому номеру и выполнить требование законодательства об идентификации пользователя», - говорит представитель «ВымпелКома».

«Ростелеком» ожидает утверждения Роскомнадзором методики для технической реализации инициативы по идентификации пользователей и используемого ими оборудования. Специалисты компании примут участие в разработке и экспертизе подзаконных актов.

«В соответствии с постановлением правительства РФ, в случае заключения договора об оказании услуг передачи данных в пунктах коллективного доступа, оператору связи необходимо идентифицировать пользователя и используемое им оборудование. Заключение договора может быть осуществлено в форме конклюдентных действий (путем принятия пользователем оферты оператора связи и его согласия с правилами оказания услуг). Конкретный механизм идентификации пользователя в документе не указан, поэтому он может быть дистанционным (SMS-запрос, онлайн-регистрация при входе в сеть и так далее). Пользователю до начала оказания услуг необходимо будет указать фамилию, имя и отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность. «Ростелеком» при оказании платных услуг доступа в интернет с использованием Wi-Fi уже использует различные формы дистанционной идентификации. Например, пароль высылается в SMS на указанный абонентом номер мобильного телефона (по номеру телефона может быть проведена идентификация пользователя)», - сообщили в департаменте внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком».

МТС пока воздерживаются от комментариев. «Нам потребуется время для оценки его воздействия на наш бизнес и на процессы взаимодействия с абонентами», - сказала пресс-секретарь МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири Анна ЛЫСЕНКО. «ВымпелКом» также пока не комментирует злободневную тему.

Нестыковки будут убирать «по ходу»

Между тем не ясно, каким образом операторы будут контролировать достоверность указанных абонентами в форме доступа к интернету сведений.

Оператор может идентифицировать пользователя «посредством запроса в соответствующий орган власти», говорится в разъяснении Минкомсвязи.

Кроме того, в постановлении говорится, что идентификация пользователя осуществляется в случае заключения срочного договора об оказании разовых услуг связи. Однако, согласно правилам оказания услуг передачи данных, договор заключается, если предусмотрено возмездное оказание услуг. Получается, что если услуги предоставляются на безвозмездной основе, договор не заключается и идентификация пользователя или оборудования не нужна.

А пока остается ждать, что нюансы будут разъяснены в ведомственных приказах, которые Роскомнадзор будет готовить «вместе с отраслью».

Кстати, эксперты, опрошенные РИА «Новости», считают что twitter премьер-министра РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВ, который 14 августа оказался беззащитным перед хакерами, мог быть взломан в ответ на закон об ужесточении ответственности блогеров и частичный запрет на анонимный доступ к сети интернет через Wi-Fi.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.