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В Россию не пускают иностранные витамины
На этой неделе таможня перестала пропускать через границу витамины, пишет «Коммерсантъ». Таможенники ссылаются на решение Евразийской экономической комиссии N119 «О классификации витаминно-минерального комплекса согласно ТНВЭД», принятого 18 июля.
По нему лекарственные витамины, которые сейчас проходят по коду ТН ВЭД 2106 90 980 3 (витаминно-минеральный комплекс), с 17 августа должны относиться к коду 21 06 90 920 0, который есть в перечне кодов продукции, запрещенной к ввозу.
Информацию о приостановке поставок подтверждает, в частности, гендиректор сети «Доктор Столетов» Анастасия Карпова. На запрещенные ко ввозу витамины приходится 3-4% от оборота сети. «Собственных запасов и запасов наших поставщиков должно хватить на два-три месяца»,- говорит она.
О приостановке поставок российских контрагентов уже уведомила немецкая Bayer. В среду компания сообщила в своем письме, что помимо витаминов «Супрадин», уже попавших под санкции, она приостанавливает импорт препаратов «Берокка», «Элевит» и «Кальцемин адванс».
Витамины, относящиеся к БАДам, проходят по коду 2106 90 980 9 и попали под эмбарго с самого начала его действия.
Напомним, вице-премьер пообещал ключить из списка товаров, запрещенных к ввозу, некоторые БАДы. Но витамины-лекарства и БАДы — не одно и то же. По данным DSM Group, в 2013 г. весь рынок витаминов в России оценивался в 332 млн упаковок (20,6 млрд руб.), из которых на лекарственные витамины приходятся 177,5 млн упаковок (13,9 млрд руб.). Основными импортерами витаминов-лекарств являются Германия — 10,2 млн упаковок, США — 5,3 млн и Австрия — 4,2 млн упаковок. На отечественное производство приходилось 127,9 млн упаковок.
Топ-менеджер крупного российского фармдистрибутора говорит, что из российских потребителей в большей степени от нового запрета пострадают беременные женщины: для них предназначены многие импортные витамины, заменить которые нечем. "Из оборота нашей компании выпадет товаров примерно на 150 млн руб., нам ничего не остается делать, как заменить их на продукцию из стран, не попавших под санкции, или на отечественные препараты, качество которых в основном оставляет желать лучшего",— добавляет собеседник "Ъ". По словам госпожи Карповой, в продажах "Доктора Столетова" на запрещенные ко ввозу витамины приходятся 3-4% от оборота сети. "Собственных запасов и запасов наших поставщиков должно хватить на два-три месяца",— говорит она.
В пресс-службе Минздрава вчера не смогли прокомментировать ситуацию с импортными витаминами, уточнив лишь, что министерство участвует в формировании списка товаров, о котором говорил Аркадий Дворкович. Вице-премьер пообещал, что изменения в перечень могут быть внесены уже в ближайшие дни после одобрения президентом и премьером.
Газета "Золотой Рог", Владивосток, ZRPRESS.RU, Владивосток.
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