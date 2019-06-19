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Tele2 запускает социальный тариф
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, представляет новый тарифный план «Социальный». Он предназначен для клиентов, имеющих право на получение социальной поддержки. Тариф отличает выгодная цена, оптимальный пакет услуг и возможность оставаться на связи даже при отрицательном балансе благодаря «SOS-пакету».
Новый тарифный план «Социальный» ориентирован на льготные категории граждан: пенсионеров и людей с инвалидностью. Также тариф доступен для подключения военнослужащим.
Пользователю нового тарифа доступно 3 Гб трафика, 100 минут на звонки внутри сети по России и на номера других операторов в регионе, а также 100 SMS. Вызовы на номера Tele2 домашнего региона безлимитны и не расходуют пакет минут. Абонентская плата составит 150 рублей в месяц в Москве и от 100 до 120 рублей в зависимости от региона.
Абонентам тарифного плана «Социальный» доступны дополнительные опции. Они предоставляют бесплатный безлимитный доступ к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», мессенджерам WhatsApp, Viber и «ТамТам». Абоненты могут без ограничений пользоваться услугами навигации «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Транспорт».
При нулевом и отрицательном балансе на тарифе автоматически и бесплатно активируется услуга «SOS-пакет», которая обеспечивает доступ к WhatsApp и сервисам навигации. «SOS-пакет» действует как в домашнем регионе, так и в поездках по России.
Пользователям тарифного плана доступны выгодные условия в поездках по стране: все входящие звонки и исходящие вызовы на номера Tele2 региона пребывания бесплатны. При этом интернет-трафик в поездках по России расходуется из пакета. Подключиться к новому тарифному плану можно в салоне связи оператора при предъявлении паспорта и документа, подтверждающего принадлежность к льготной категории (пенсионное удостоверение/справка из пенсионного фонда РФ, справка об инвалидности, удостоверение личности военнослужащего РФ).
Подробная информация о параметрах тарифа доступна в салонах Tele2 и на сайте.
Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:
«Tele2 не только предоставляет качественные телеком-услуги, но и стремится обеспечить мобильной связью максимальное число жителей России. Мы постоянно анализируем потребности абонентов и расширяем линейку продуктовых предложений, формируя выгодные и простые условия для каждого сегмента пользователей наших услуг. Новый тариф «Социальный» учитывает запросы льготных категорий клиентов и сохраняет большинство наших флагманских опций. При этом позиция Tele2 остается неизменной: мы по-прежнему гарантируем абонентам оптимальное соотношение цены и качества. А как социально ответственный оператор мы намерены внести вклад в сокращение цифрового неравенства и повышение доступности услуг связи для населения».
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