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Tele2 первой запустила симкомат с биометрической идентификацией
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, первым в России запустил симкомат с биометрической системой распознавания лиц в коммерческую эксплуатацию. Автомат по продаже SIM-карт может подключить к сети Tele2 любого российского или иностранного гражданина при наличии действующего паспорта.
Tele2 установила брендированный автомат по продаже SIM-карт в аэропорту Внуково, что особенно актуально во время главного футбольного события этого лета. Новое технологическое решение позволяет автоматизировать подключение, а в перспективе и обслуживание клиентов. В России уже есть терминалы, выдающие SIM-карты. Однако в отличие от них, симкомат Tele2 использует биометрическую идентификацию и может выдавать SIM-карты любым потребителям, а не только дополнительные к существующему договору.
Терминал позволяетTele2 идентифицировать потенциального абонента и обеспечить качественные подключения. Комплекс сканирует паспорт клиента, встроенная 3D-камера сравнивает фотографию с лицом будущего абонента, а специальный модуль распознает текстовую информацию и заполняет поля договора об оказании услуг.
Основа комплекса – специализированный сканер паспортов PENTA Scanner® Cube². Он позволяет за 3 секунды отсканировать страницу паспорта в трех диапазонах – видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом. PENTA Scanner® Cube² используется более чем в 100 странах мира, в том числе для идентификации пассажиров в аэропортах.
Система исключает любую возможность использования недействительного паспорта или несовпадения личности владельца паспорта и человека, который желает подключиться. Симкомат позволяет легко организовать продажи в трафиковых или труднодоступных местах. В отличие от традиционного канала дистрибуции, автомат не требует услуг консультанта, затрат на торговое оборудование и ремонт помещения, больших расходов на арендную плату.
Как работает автомат по продаже SIM-карт? Клиент прикладывает страницу паспорта с фотографией к сканеру, после чего изображение сравнивается с владельцем. Затем клиент прикладывает к устройству вторую страницу документа – модуль считывает персональные данные и заполняет договор. Пользователь проверяет электронную копию документа и в случае согласия принимает условия. После этого на мониторе появляется окошко для электронной подписи. Пользователь расписывается на экране, а система сверяет подпись с образцом в паспорте. Затем симкомат отправляет клиенту подписанный договор через SMS и выдает SIM-карту.
По умолчанию пользователям установлен тариф «Мой Tele2». Поменять тариф и активировать дополнительные опции новый абонент Tele2 может в «Личном кабинете», с помощью USSD-команды или в салоне оператора.
В скором времени Tele2 расширит функционал симкомата. Абоненты смогут выбрать тариф и красивый номер, пополнить баланс и перейти в Tele2 по MNP. Автомат также будет выдавать SIM, заказанные онлайн, восстанавливать потерянные карты, предоставлять детализацию счета в электронном виде.
Игорь Майстренко, директор по продажам и развитию массового сегмента Tele2:
«Симкомат Tele2 – это пример первого коммерческого запуска технологии распознавания лиц в ретейле. Представленные ранее симкоматы не могут считаться полноценными устройствами по продаже карт, ведь они могли выдавать только дополнительную SIM-карту действующим абонентам данного оператора. Мы запускаем аппарат, с помощью которого нашим клиентом может стать абсолютно любой владелец действующего паспорта, в том числе и иностранный гражданин. Симкомат в режиме-онлайн передает персональные данные в биллинг Tele2, а надежность комплекса гарантирует их сохранность. Аппарат обеспечивает круглосуточный сервис, причем в скором времени он превратится в настоящий центр по обслуживанию клиентов. По сути, новый розничный формат представляет собой самый маленький «салон связи» площадью всего в 0,25 кв. м. Симкомат не требует затрат на торговое оборудование, ремонт и аренду помещения – на открытии одной такой точки продаж мы экономим более 1 млн рублей по сравнению с обычным салоном связи».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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