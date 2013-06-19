В России разрешат труд взаймы

Законопроект о заемном труде прошел уже второе чтение в Госдуме. Из него следует, что «сдавать в аренду» сотрудников все же разрешат, но только тем кадровым агентствам, которые получат госаккредитацию, а также взаимозависимым компаниям.

Использовать заемный труд можно будет только временно: не более чем на девять месяцев. Причем численность арендованных сотрудников в общем случае не должна превышать 10% от общего числа работников компании. Если понадобится привлечь больше, то потребуется получить согласие у профсоюза. Интересно, что изначально разработчики законопроекта хотели запретить заемный труд. Но в ходе рассмотрения появилось исключение, дающее при всех ограничениях достаточно широкие возможности для реализации заемного труда на практике. К слову, в мире такая форма привлечения рабочей силы достаточно востребована. В США полагают, что заемный труд смягчает безработицу, а в Корее больше трети работоспособных граждан трудятся по договорам аутстаффинга.

Помимо прочего, законопроект предполагает дополнительные штрафные санкции за уклонение от заключения и оформления трудового договора. В частности, если компания решит подменить трудовой договор гражданско-правовым, то ее смогут оштрафовать на сумму от 50 до 100 тысяч рублей!

Газета «Золотой Рог», Владивосток.