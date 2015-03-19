Китай и Индия не захотели делится с Россией мясом

Китай и Индия не оправдали ожиданий по объемам поставок мяса в Россию. «Думали, что Китай и Индия активизируют поставки мяса (после введения продовольственного эмбарго). Ожидания пока не оправдались», - сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей ДАНКВЕРТ журналистам в Петербурге.

По его словам, по части Индии существуют, «видимо, какие-то внутренние разногласия по ценам» на мясо буйволов. «Они стали давать цену выше, чем в Бразилии, хотя до этого уверяли, что цены самые привлекательные», - цитирует главу Россельхознадзора «Интерфакс».

Отгрузок буйволятины в РФ пока не было, хотя первая партия уже сформирована, уточнили «Интерфаксу» в Россельхознадзоре. Право на поставку мяса буйволов в РФ предоставлено четырем предприятиям Индии.

Сергей Данкверт также сообщил, что Китай в конце 2014 года отправил в РФ 3,3 тыс. тонн свинины. «Сейчас отправки приостановили. Здесь логистические вещи (логистические сложности в организации поставок)», - добавил он.

В любом случае, подчеркнул глава Россельхознадзора, Китай рассматривается как серьезный партнер и в качестве импортера, и в качестве экспортера сельхозпродукции.

Право на экспорт своей продукции в РФ имеют два предприятия Китая по производству свинины. Поставки свинины в РФ разрешены после 10-летнего запрета из-за сложной эпизоотической ситуации в этой стране. Они будут идти под контролем российских ветспециалистов.

Россия с 7 августа 2014 года ввела ограничения на поставки мяса и мясной продукции, молока и молочной продукции, рыбы и рыбной продукции, овощей и фруктов из США. ЕС, Канады, Австралии и Норвегии из-за антироссийских санкций этих стран в связи с событиями на Украине. По данным Минсельхоза, в результате запрета из импорта «выпало» 47,2% (848,5 тыс. тонн) мяса, в том числе 72,7% (450,8 тыс. тонн) свинины и 64,8% (338,7 тыс. тонн) мяса птицы.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.