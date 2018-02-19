Tele2 и ЮНИСТРИМ стали партнерами

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, и международная платежная система денежных переводов ЮНИСТРИМ объявляют о начале сотрудничества. Клиенты Tele2 теперь могут совершать денежные переводы, погашать кредиты и пополнять банковские карты в торговых точках оператора.

Проект уже реализован более чем в 300 салонах связи оператора в столичном регионе, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Волгоградской и Омской областях. До конца года Tele2 и ЮНИСТРИМ планируют распространить программу на все регионы присутствия оператора.

Любой посетитель салона связи Tele2 теперь может максимально быстро и удобно отправить денежные средства по России, в страны СНГ, Европы и Азии. Для этого нужно предъявить паспорт, сообщить продавцу контактные данные получателя и оплатить сумму перевода. В Армении, Грузии, Таджикистане, Молдавии, Казахстане и Белоруссии средства можно получить в национальной валюте. Процесс оформления займет несколько минут, выдача денежного перевода проводится в любом пункте обслуживания ЮНИСТРИМ. Комиссия за перевод за границу с получением средств в иностранной и национальной валюте не взимается.

Кроме того, посетители торговых точек Tele2 могут погашать кредиты любых банков. Для этого достаточно предъявить продавцу паспорт, сообщить реквизиты банка, сумму взноса и контактный номер телефона. Более того, в монобрендовой рознице Tele2 желающие пополнят карту Visa или Mastercard любого банка, предъявив паспорт и сообщив номер карты получателя.

Игорь Майстренко, директор по продажам и развитию массового сегмента Tele2:

«Tele2 стремится стать по-настоящему любимым оператором, который всегда находится рядом с клиентом и делает его жизнь проще и комфортнее. Сотрудничество с ЮНИСТРИМ позволило нам расширить список услуг для посетителей торговых точек. Теперь они могут не только стать нашим клиентом или купить смартфон, но и воспользоваться быстрыми и удобными сервисами денежных переводов».

Кирилл Пальчун, председатель правления АО КБ «ЮНИСТРИМ»:

«Мы рады сотрудничеству с одним из крупнейших операторов связи на рынке, что, несомненно, позволит нам повысить удобство и качество обслуживания среди клиентов, которые регулярно отправляют денежные средства по системе ЮНИСТРИМ. Благодаря широкой географии присутствия и выгодному расположению пунктов обслуживания Tele2, услуги ЮНИСТРИМ становятся более доступными и комфортными для наших клиентов».