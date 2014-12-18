Туроператоры требуют доплат за уже приобретенные путевки

На фоне резкого подорожания евро и доллара туроператоры потребовали от клиентов доплатить за уже приобретенные ранее туры или сократить продолжительность поездки. Представитель Ростуризма Ирина Щеголькова сообщила о том, что в агентство поступило уже несколько десятков аналогичных жалоб от туристов.

Как сообщает деловая газета ««Золотой Рог», причина такого поведения туроператоров в том, что авиаперевозчики не выписывают номинированные в евро билеты для групп раньше, чем за две недели до вылета, и образуется большая разница между ценой за билет, которую платили до повышения евро туристы, и той, по которой оператору приходится расплачивались с контрагентами.

Туроператоры, которые не успели перевести средства иностранным контрагентам до резкого роста стоимости валюты, теперь пытаются компенсировать убытки за счет клиентов, уточнила Щеголькова.

По оценкам "Сети магазинов горящих путевок", около половины туроператоров перекладывают риски за скачки курса национальной валюты на агентства. Эта норма не беспокоила продавцов, пока колебания не превышали 10-20 коп. в день, но теперь создает проблемы.

При этом Ростуризм советует клиентам, с которых требуют доплату, обратиться в суд.

ZRPRESS.RU, Владивосток.