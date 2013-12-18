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Теплый ноябрь чуть не угробил экономику России
Промышленное производство в России в ноябре снизилось на один процент в годовом измерении. Об этом говорится в опубликованном отчете Росстата.
С исключением сезонного и календарного факторов промышленное производство в ноябре снизилось на 0,2 процента. За период с января по ноябрь промпроизводство снизилось на 0,1 процента в годовом измерении. По сравнению с октябрем снижение темпов в ноябре составило 0,4 процента.
По информации «Интерфакса», снижение промпроизводства в ноябре было вызвано падением в сфере выработки электроэнергии, газа и горячей воды на 4,6 процента в годовом измерении. Это стало результатом теплого ноября и, как следствие, сокращения спроса на коммунальные услуги.
В обрабатывающих отраслях сокращение производства отмечается седьмой месяц подряд. За период с января по ноябрь обрабатывающая промышленность сократилась на 0,6 процента. Рост промпроизводства был отмечен в сфере добычи полезных ископаемых, где он составил 1,2 процента по сравнению с ноябрем 2012 года.
В Минэкономразвития неоднократно понижали прогноз по уровню роста промышленного производства в 2013 году. Первоначально чиновники предполагали рост на два процента по итогам года, однако в августе прогноз был снижен до 0,7 процента. В декабре прогноз был скорректирован до 0,1 процента.
Падение промышленного производства происходит на фоне замедления всей экономики России. В 2013 году, по сведениям Минэкономразвития, рост ВВП России составит 1,4 процента, в то время как ранее прогнозировался рост на 1,8 процента. По первоначальным оценкам, экономика России в 2013 году должна была вырасти на 3,6 процента.
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Ну, теперь хоть ясно в чём причина - синоптики виноваты, а то я уж думал, что стрелочник, как всегда.