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Сбербанк не исключает новых крупных DDоS-атак
Сбербанк не исключает повторения крупных DDоS-атак, подобных той, которая произошла в декабре 2014 года и вызвала очереди в банкоматы и повышенный спрос на наличные деньги, сообщил РИА «Новости» зампредправления крупнейшего российского банка Станислав КУЗНЕЦОВ.
Сбербанк только за одну неделю декабря 2014 года потерял 1,3 трлн рублей наличных денег, или 300 тонн наличности, из-за хорошо спланированной атаки, сообщал ранее глава банка Герман ГРЕФ. В период «черного вторника» в декабре прошлого года клиентам Сбербанка было разослано более миллиона смс-сообщений о проблемах в банке. За этим последовала вторая волна смс, которая и привела к панике и очередям у банкоматов.
«Похожие атаки нельзя исключать, и Сбербанк делает все необходимое, чтобы быть к ним готовым. Мы проводим специальные тренинги, разрабатываем различные сценарии действий», - сказал Кузнецов.
Организаторы декабрьской атаки находятся не в России, и Сбербанк считает некорректным раскрывать информацию об их местонахождении, отметил он.
Последняя крупная DDоS-атака на Сбербанк произошла в октябре, рассказал Кузнецов. «Мы ее отразили. Чего не скажешь о нескольких других российских банках - не буду называть их, - которые эту атаку не выдержали и вынуждены были остановить на некоторое время свою работу», - отметил он.
DDoS-атаки - внешние воздействия на системы банка, приводящие к перегрузке и в конечном счете к остановке работы банка. «Мы почти в ежедневном режиме сталкиваемся с большим количеством DDoS-атак, так же как и многие другие банки... Банк должен выступать гарантом надежности своих систем и обслуживания клиентов, и сегодня можно сказать, что мы уверены в своих возможностях», - добавил Кузнецов.
Сбербанк также фиксирует сокращение случаев скимминга (установки на банкоматы мошеннического оборудования, считывающего данные банковской карты) в связи с принятием в России закона об уголовной ответственности за эти правонарушения.
Весной были приняты поправки в Уголовный кодекс РФ, которые позволят привлекать правонарушителей к ответственности в виде лишения свободы до шести лет за кражу данных карты при помощи скиммера.
Сбербанк выступил одним из инициаторов этих поправок, отметил Кузнецов. «Мы можем говорить о том, что скимминг существует уже в не таких масштабах, как раньше, и принятые нами меры были эффективны», - сказал он.
Сбербанк во втором квартале 2015 года зафиксировал 124 случая скимминга против 287 случаев в прошлом году и более 800 таких случаев два года назад.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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