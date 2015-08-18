Эпоха Якунина в РЖД, похоже, закончилась

Глава ОАО "РЖД" Владимир Якунин принял предложение стать кандидатом на должность члена Совета Федерации от правительства Калининградской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Николай Цуканов, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Утро.Ru».

"Я лично просил его еще на старте избирательной кампании о возможности стать нашим представителем в Совете Федерации. И рад, что Якунин согласился", - рассказал он.

По словам Цуканова, с Якуниным у него давние конструктивные отношения, "которые вытекают из необходимости обсуждать и находить решения сложных транспортных проблем Калининградской области".

В частности, словам губернатора, предстоит решать проблему ускорения железнодорожного экспресса "Калининград - Москва", увеличения пропускной способности паромной переправы Балтийск-Усть-Луга, решение проблемы железнодорожных тарифов.

Ранее в пресс-службе избиркома Калининградской области сообщили, что врио губернатора Калининградской области Николай Цуканов, который является кандидатом на должность главы региона, предложил Якунина в качестве кандидата на должность члена Совета Федерации. В свою очередь, председатель комитета верхней палаты парламента по регламенту Вадим Тюльпанов заявил, что в случае делегирования сенатором от исполнительной власти Якунин должен будет в соответствии с законодательством покинуть пост главы РЖД.

Пресс-служба Российских железных дорог и его пресс-секретарь не стали комментироватьэту информацию. "Без комментариев", - сказали в компании. При этом источники говорят, что данное решение было согласовано.

"Очевидно, что данное решение было согласовано заранее. Оно явно не сиюминутное", - отметил один из собеседников агентства, добавив, что оно, по его данным, было принято, чтобы в "спокойной обстановке осуществить передачу управления в ключевой отрасли".

Цуканов во время рабочей поездки в Черняховск заявил, что данное решение привлечет внимание к губернаторским выборам в области, а также позволит региону решать проблемы транспортной доступности - в частности, скоростного сообщения с Москвой.

Якунин вошел в список кандидатов от врио губернатора Николая Цуканова, претендующего на новый срок. Изначально в списке вместо главы РЖД значился бывший морской летчик, полковник и Герой России Павел Кретов, но Цуканов снял его кандидатуру.

Помимо Якунина, в список кандидитов от Цуканова входят мэр Калининграда Александр Ярошук и Олег Ткач, занимающий должность сенатора от правительства области 11 лет.

В начале 2015 г. лава РЖД Владимир Якунин заявил в интервью телеканалу "Россия 24" о своем возможном уходе из РЖД в связи с нежеланием раскрывать сведения о доходах. При этом он отметил, что ему "скрывать нечего", сказав, что его зарплата устанавливается советом директоров РЖД, а бюджет компании утверждается правительством. По мнению Якунина, требование правительства о раскрытии доходов является неправомерным вмешательством в его частную жизнь, сообщает РБК.

Фото Fedpress.Ru.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.